Nadal busca su primer Masters del año en Turín

El tenista español Rafael Nadal, con récord de 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, irá en busca de su primer Masters desde este domingo en Turín, en el torneo que reunirá a las ocho mejores raquetas del año y tendrá dos ausencias significativas, las del murciano Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.El certamen se jugará a partir de este domingo en el Pala Alpitour, en Turín, con capacidad para 15.000 espectadores, y culminará el 20 de noviembre con la final, tendrá una edición que tendrá premios por 14.682.593 euros y no contará con Alcaraz, número uno del mundo, ni con Zverev, defensor del título, ambos por lesiones.El certamen tendrá a ocho tenistas divididos en dos zonas de cuatro cada una y luego de enfrentarse contra los otros tres rivales de su grupo, avanzarán a las semifinales los dos mejores.El Grupo Verde estará integrado por "Rafa" Nadal (2), el noruego Casper Ruud (4), el canadiense Félix Auger Aliassime (6) y el estadounidense Taylor Fritz (9).En el caso de Nadal, necesitará llegar invicto a la final o bien ganar el título para superar en el ranking a su compatriota Alcaraz y finalizar el año como número uno del mundo por sexta vez en su brillante carrera.Nadal, de 36 años, desea levantar el único gran trofeo que falta a su colección de 92 títulos y adueñarse del número uno del mundo, aunque no tendrá una misión sencilla."Rafa" debutará este domingo a las 17 (hora de la Argentina) ante Fritz con televisación de ESPN y la plataforma Star +, con un historial de dos victorias del español, en la final de Acapulco 2020 y este año en Wimbledon, y una del norteamericano, en la final del Masters 1000 de Indian Wells, en marzo pasado.El otro partido de singles de la primera jornada se jugará a partir de las 10 y lo animarán Ruud y Auger Aliassime, con ventaja de 2-1 para el noruego merced a sus victorias en los Masters 1000 de Madrid 2021 y Canadá 2022, y una derrota en el de Miami de 2019.El Grupo Rojo, en tanto, estará compuesto por el griego Stefanos Tsitsipas (3), el serbio Novak Djokovic (8), cinco veces campeón del Masters, la última en 2015, y los rusos Daniil Medvedev (5) y Andrey Rublev (7).En cuanto a los premios, cada tenista tiene asegurada la suma fija de 320.000 dólares, mientras que por cada partido ganado en la fase de grupos acumularán 383.000 dólares adicionales, en tanto que una victoria en semifinales será premiada con 1.070.000 dólares y el triunfo en la final con 2.200.400.De manera que si se consagra un campeón invicto embolsará 4.740.000 dólares, que es la suma combinada de lo que repartieron el Abierto de Australia y el US Open en 2022.El Masters tendrá presencia argentina en el cuadro de dobles con el marplatense Horacio Zeballos junto a su compañero catalán Marcel Granollers.Zeballos y Grannollers estarán en el Grupo Rojo con las parejas compuestas por el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury; el salvadoreño Marcelo Arévalo y el neerlandés Jean-Julien Rojer y el británico Lloyd Glasspool junto al finlandés Harri Heliovaara (6).El argentino, de 37 años, y el catalán, de 36 y próximo al retiro según lo deslizó ni bien llegó a Turín, debutarán el domingo a las 14.30 ante la pareja compuesta por Ram y Salisbury.Por su parte, el Grupo Verde estará integrado por las siguientes parejas: Iván Dodig (Croacia) y Austin Krajicek (EEUU); Thanasi Kokkinakis y Nick Kyrgios (ambos de Australia); Wesley Kohlhof (Países Bajos) y Neal Skupski (Gran Bretaña) y Nikola Mektic y Mate Pavic (ambos de Croacia).En cuanto a los tenistas argentinos que conquistaron alguna vez el Masters, sólo lo hicieron Guillermo Vilas en la edición de 1974 jugada en Melbourne, Australia, y David Nalbandian en 2005 con sede en Shanghai, China.