Estados Unidos y el Reino Unido celebraron la retirada de Rusia de la ciudad de Jersón

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, destacó la estrategia de Ucrania y los aliados para frenar la ocupación rusa.

El presidente ucraniano confirmó el retiro de las tropas rusas de Jersón y festejó ese hecho como una victoria táctica.

Festejos en Jersón

entre el viernes y este sábado la retirada rusa de la ciudad ucraniana de Jersón, que en opinión de ambos gobiernos marca "un nuevo fracaso estratégico" por parte de Moscú.En febrero, Rusia no logró capturar los principales objetivos que se había fijado, aparte de Jersón", afirmó este sábado el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, en un comunicado."Ahora, con esta ciudad también abandonada, la gente en Rusia debe preguntarse:, agregó.Asimismo, Estados Unidos exaltó este sábado"Es un gran momento y se debe a la increíble tenacidad y capacidad de los ucranianos,declaró en la noche del viernes el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, poco antes de llegar a Camboya para una cumbre de países del Sudeste Asiático junto al presidente Joe Biden.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenzki, anunció el viernestras el retiro de las tropas rusas de la ciudad."Ahora nuestros defensores están en las afueras de la ciudad.informó Zelenski en Telegram, junto a imágenes de las fuerzas ucranianas reunidas con pobladores.Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba,Entiendo que todos quieren que esta guerra termine lo antes posible. Definitivamente somos los que queremos eso más que nadie", dijo Kuleba al primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una reunión durante la cumbre del Sudeste Asiático en Camboya.Pese a las advertencias,El Parlamento publicó un video delmientras un pequeño grupo de personas aglomerada en torno de una fogata cantaba.En la provincia vecina de Mykolaiv, que los rusos han intentado capturar,"Ya es oficial:(salvo Kinburn) fue liberada", escribió Kim en Telegram.En Jersón,luego de que medios locales informaron de que las fuerzas rusas, en su retirada, volaron la torre de televisión y las instalaciones eléctricas, dejando la zona a oscuras.El ministerio de Defensa ruso informó queJersóntomado tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.Su recaptura total por parte de Kievy abriría un portillo para que las fuerzas ucranianas retomen toda la región de Jersón, con acceso al mar Negro en el oeste y el mar de Azov en el este."Ucrania logra otra victoria importante en este momento y demuestra queescribió en redes sociales Kuleba.Publicó un video caseroque decía "Rusia está aquí para siempre".En la capital ucraniana,los residentes de Jersón que viven en Kiev se congregaron en la plaza Maidan de la capital para celebrar, informó la agencia de noticias AFP."Al principio no lo creía, pensé que tomaría semanas y meses y, declaró Artem Lukiv, de 41 años, originario de Jersón pero radicado en Kiev.No obstante,y que no lamenta haber anexionado a toda la región de Jersón en septiembre."Es sujeto de la Federación Rusa.declaró a periodistas el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.La recaptura total de la región de Jersón por parte de Ucrania