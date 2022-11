Argentina perdió 3-1 ante Brasil en Tucumán

Foto: Diego Aráoz.

El seleccionado femenino de tenis de la Argentina cayó ante Brasil por 3-1 en la serie al mejor de cinco puntos que animaron en Tucumán por los playoffs de la Copa Billie Jean King, tras la derrota de Solana Sierra en el segundo single del día.De esta forma,La joven marplatense Solana Sierra, de apenas 18 años y ubicada 484 en el ranking de la WTA, no pudo ante la brasileña Laura Pigossi (114) y perdió por 6-0 y 6-3 en una hora y 13 minutos de juego.La caída de Sierra se sumó a la de Lourdes Carlé ante Beatriz Haddad Maia por 6-3 y 6-3 en el primer turno para el 1-3 definitivo en la serie.Carlé, nacida en Daireaux, provincia de Buenos Aires, y 161 del ranking mundial, se esforzó durante una hora y 47 minutos pero no pudo contener a la paulista Haddad Maia, 15 del planeta y que atraviesa el mejor momento de su carrera tras haber ganado este año dos torneos en el circuito, en Nottingham y Birmingham, ambos en Inglaterra y sobre césped.El clásico sudamericano en las instalaciones del Tucumán Lawn Tennis Club quedó igualado tras los dos primeros puntos del viernes en los que Haddad Maia le ganó a la rosarina Nadia Podoroska (204) por 6-1 y 6-3, y luego Paula Ormaechea dejó la serie empatada tras imponerse sobre Pigossi (114) por 6-2 y 7-5.Luego de esos dos primeros puntos, la capitana de Argentina optó por reemplazar a Ormaechea para el partido ante Haddad Maia e incluyó en su lugar a Carlé, mientras que para el segundo punto quitó a Podoroska y la sustituyó por Sierra, considerada la mayor promesa del tenis argentino.Sierra le había ganado este año a Pigossi en la Zona Americana jugada en Salinas, Ecuador, y su momento anímico era superior al de Podoroska, aunque la juvenil marplatense no logró evitar la eliminación ante el favorito Brasil.Argentina y Brasil accedieron a esta instancia de playoffs luego de haber superado la Zona Americana I que se llevó a cabo este año en Ecuador. Con este resultado, las argentinas volverán a la zona Americana y las brasileñas ganaron el pase a los Qualifiers de 2023, donde tendrán la posibilidad de retornar al grupo de los países de elite.