Los Pumas, en una decepcionante actuación, cayeron frente a Gales

En su lugar, ingresará Agustín Creevy y el capitán será Pablo Matera.



📆 Sábado 12/11

⏰ 14:30 h (hora argentina)

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, en una decepcionante actuación, perdió este sábado 20-13 con el de Gales (parcial 6-10) en el Principality Stadium de Cardiff, en lo que marcó su segundo test de la gira por Europa que completará el próximo sábado frente a Escocia.El seleccionado argentino, dirigido por el entrenador australiano Cheika,Los Pumas en ningún momento del encuentro ejercieron un esquema de juego ordenado. Por el contrario, mostraron múltiples errores en el manejo de la pelota, lo que les impidió repetir la intensidad y organización demostrada el domingo pasado en el histórico triunfo de visitante frente a Inglaterra (30-29).Con este triunfo, Gales cortó una racha adversa de tres derrotas consecutivas, la última la semana anterior de local frente a Nueva Zelanda por 55-23.El único try del conjunto argentino fue marcado por el tucumano, en tanto quesumó dos penales y una conversiónGales consiguió dos tries por intermedio de Taulupe Faletau y Tomos Willians, mientras que Gareth Anscombe aportó un penal y dos conversiones y el ingresado Rhys Priestland, otro penalLos Pumas perdieron sin atenuantes frente a un rival que se quedó con el triunfo basado en un excelente juego defensivo y que supo sacar provecho de la imprecisión del conjunto argentino en el manejo de la pelota y sus faltas cometidas.Lo mejor que mostró el equipo argentino fue en los diez minutos iniciales, cuando tuvo la iniciativa y forzó a Gales a tener que defenderse y cometer dos infracciones que fueron capitalizadas por Emiliano Boffelli para lograr el parcial 6-0.Luego Gales revirtió un parcial adverso basado en la posesión de la pelota y jugar en campo contrario, lo que le permitió marcar su primer try a través de Taulupe Faletau, y con la conversión y un penal de Gareth Anscombe alcanzó un parcial de 10-6.En el segundo tiempo, sin demasiado brillo, Gales siguió ejerciendo el dominio del juego con el control de la pelota y el funcionamiento fue el mismo ya que tomó el protagonismo ante la pasividad y los errores de Los Pumas.Minutos más tarde Gales llegó al segundo try, marcado por Tomos Willians al tapar un despeje del fullback Juan Cruz Mallia, y a partir de allí la diferencia fue más amplia en el juego y el resultado.Los Pumas en dos oportunidades de peligro sumaron errores de manejo y falta de claridad para definir. Fueron desprolijos y cayeron en errores groseros.La única conquista argentina fue del ingresado Tetaz Chaparro en una jugada de empuje de sus forwards y convertido por Boffelli.En los minutos finales, la impericia, los nervios y las imprecisiones en el traslado de la pelota de los argentinos fueron determinantes para el triunfo del conjunto del Dragón.La figura de la cancha fue el capitán de Gales, Justin Tipuric, y también se destacó Tomos Willians.Los Pumas finalizarán la temporada internacional de noviembre enfrentado a Escocia el próximo sábado 19, a las 12.15, en el Murrayfield Stadium de Edimburgo.