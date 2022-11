"Desde un principio yo aclaré que era inocente", dijo Brisa Villarreal luego de ser liberada

Imagen de cuando fue detenida.

Brisa de los Ángeles Villarreal, la primera sospechosa detenida por el crimen del empresario Andrés Blaquier y que fue liberada en las últimas horas, aseguró que desde "un principio" aclaró que "era inocente", que no sabe "manejar" motocicletas y que se asustó al momento de ser allanada en su vivienda.La joven de 18 años dio una entrevista a América Noticias, acompañada de su abogado Leonardo Sigal, y dijo que estar detenida fue una sensación "muy fea, muy triste", y que pensó "lo peor", que se "iba a quedar muchos años", en la cárcel."Desde un principio yo aclaré que era inocente y que no sabía manejar motos, y que tampoco estaba enterada de lo sucedido", señaló Villarreal respecto del crimen de Blaquier, ocurrido el 29 de octubre último en la autopista Panamericana, y añadió: "Yo nunca pisé una comisaría".Por otro lado, contó que ya no está más en pareja con Luciano "Lucianito" Jesús González (18), quien quedó desvinculado del homicidio, pero seguirá preso por otras causas, y que solo estuvieron de novios "algunos meses".Respecto del allanamiento en su vivienda, en la mañana posterior al hecho, la joven relató: "Yo me asusté porque estaba sola en mi (casa de) alquiler y escuché mucho ruido"."En ningún momento me imaginé que era la Policía, cuando escuché que patean la primera puerta, que se dirigen a mi departamento, ahí escuché recién ´policía´".Luego les preguntó a los efectivos el motivo del procedimiento y ellos le contestaron que ella "ya sabía lo que pasaba y por qué era el allanamiento".En tanto, su abogado defensor explicó que "en realidad nunca debía haber estado detenida tantos días porque no coincide la descripción física (con la del conductor de la moto), después se solicitó la pericia antropomórfica"."Ella está en libertad por todas las pruebas, porque en el expediente se produjeron las cámaras, se demostró que en ella estaba en otro lado, en la casa de una amiga desde el viernes hasta el sábado a la noche", aseguró el letrado.Por último, añadió que la joven está "completamente desvinculada de la causa, le falta que le entreguen las pertenencias de la comisaría".