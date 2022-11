Ya son 42 las denuncias contra un docente por presuntos casos de abuso sexual

Los padres exigieron la detención del docente atendiendo al peligro de fuga / Foto Martín Levicoy

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102 .

. Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137 .

. Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

Los primeros casos denunciados

, afirmó este viernes que "suman 42 las denuncias formuladas por los padres" contra un profesor de música por presuntos casos de abuso sexual registrados en el jardín de infantes 406 donde el docente ejercía en salas de 3, 4 y 5 años.Crettón, en diálogo con la prensa local, sostuvo que "al momento son 42 los familiares que radicaron las denuncias vinculadas con el caso, quienes expusieron en tres tandas y a quienes se les fue explicando cómo es el procedimiento".El funcionario del Ministerio Público Fiscal expuso que "entendemos lo sensible de la situación para ellos pero se les explicó el procedimiento general en estos casos, sobre todo se les informó sobre lo establecido en la Convenión de los Derechos del Niño y la necesidad de esperar los momentos adecuados"., medida que la fiscalía no pidió ante el juez aún a la espera de que se cumplan los pasos procesales y se terminen de recibir las denuncias.Familiares de los chicos presuntamente abusados realizaron en la noche de este jueves un acampe frente a la fiscalía de Comodoro Rivadavia y luego produjeron un corte de ruta intermitente en el acceso a esa ciudad, la más poblada del Chubut, sobre el sudeste de este distrito y cabecera de la cuenca petrolera. También se produjeron movilizaciones por las calles céntricas exigiendo justicia.El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), convocó a una conferencia de prensa para asegurar que no están "encubriendo a nadie", como se los acusó "infundadamente" y remarcaron: "No tenemos nada que ocultar porque comprendemos y acompañamos a los padres en todo este doloroso proceso".Los dirigentes gremiales aseguraron que por esa razón cuando los padres fueron a manifestarse a la sede del sindicato los dejaron pasar "para que vean que no está el profesor de música" y que la acusación que se les hace por las redes sociales "es falsa y parte de una estigmatización de los trabajadores de la educación".Los casos se conocieron el miércoles, cuando los padres de la comunidad educativa del jardín de infantes 406 de Comodoro Rivadavia protagonizaron una, reclamando que sea apartado del cargo y detenido un docente acusado por los niños de presunto abuso sexual.Los incidentes incluyeron el incendio intencional del vehículo de la directora que estaba estacionado frente a la escuela de nivel inicial, a quien repudiaron a viva voz por "no dar la cara y amparar a ese degenerado".J.C., una de las madres que brindó su testimonio a Télam, refirió que su hija, de 3 años, vio un dibujo animado que relacionó con el profesor, quien los "hacía acostar" y les tocaba partes íntimas.Las furia inicial de los padres, con formato de "pueblada", se fue encausando hasta que comenzaron a radicarse las denuncias formales durante los dos últimos días hasta sumar 42, y no se descarta que sigan apareciendo más, ya que el docente señalado cumplía funciones en otros establecimientos primarios.Los incidentes iniciales incluyeron enfrentamientos con la policía, atento a que la fuerza pública debió realizar un cordón para evitar que los vecinos intenten hacer "justicia por mano propia".La situación llegó hasta el límite y fue evitada por la presencia de la fiscal Andrea Rubio, que convenció a los manifestantes que sigan el camino institucional y radiquen formalmente la denuncia, para lo cual se puso a disposición la comisaría de la mujer.