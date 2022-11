El sector cripto debate la necesidad de una regulación para resguardar activos y proteger a usuarios

FTX entra en quiebra y arrastra en picada a las criptomonedas La plataforma de intercambio cripto FTX US, la firma de préstamos de riesgo Alameda Research y otras 130 firmas afiliadas comenzaron el proceso comprendido dentro del Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos en el districto de Delaware.



En un comunicado -difundido a través de la cuenta que posee la plataforma en Twitter- se señala que el fundador y CEO, Sam Bankman-Fried, renunció a su rol en la empresa nombrando a John J. Ray III como nuevo director ejecutivo. Bankman-Fried colaborará para realizar una “transición ordenada”.



“El Capítulo 11 le permitirá a FTX Group la oportunidad de analizar su situación y desarrollar un proceso para maximizar las recuperaciones para sus accionistas”, afirmó Ray, quien prometió a cada empleado y accionista que se hará este proceso con “diligencia, minuciosidad y transparencia”.



El artículo en cuestión de la ley estadounidense permite a las empresas que no pueden pagar a sus acreedores, declararse en quiebra mientras continúan operando, dándoles una oportunidad para reorganizarse y negociar un plan para pagar dichas deudas en acuerdo con los acreedores.



La empresa enfrenta un déficit de alrededor de US$ 8.000 millones; previo al anuncio y tras la caída de la adquisición por parte de la plataforma rival Binance, FTX buscó cubrir su agujero buscando financiamiento, sin éxito.



La crisis se sembró luego de que medios especializados difundieran la semana pasada que Alameda Research tenía la mayor parte de sus activos en FTT, el token nativo de FTX, con el que se recompensa a sus usuarios por permanecer y operar en la plataforma.



Esto el mercado lo tomó como una evidencia de una gran fragilidad ante cambios en su precio y como consecuencia, el FTT se derrumbó y los usuarios salieron en masa a retirar sus depósitos de la plataforma.



FTX estaba siendo investigada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Justicia estadounidense por el manejo de los fondos de los clientes y violaciones de las reglamentaciones vigentes.



“Pido disculpas. Eso es lo más importante. La jodí, y debería haber hecho mejor las cosas”, dijo Bankman-Fried en su cuenta de Twitter.



La plataforma –creada en 2019- era junto con Binance, los líderes de las plataformas de depósito e intercambio de criptomonedas, y registró en 2021 ingresos de US$ 1,02 mil millones.



El nombre de la misma pasó a ser rápidamente asociado con el furor cripto, pagando por publicidades en el Super Bowl e incluso estableciendo acuerdos de sponsoreo.



Su logo pasó a adornar el estadio del equipo de la NBA, Miami Heat (en un acuerdo por 19 años) y el equipo Mercedes de la Fórmula 1, apareciendo la marca en los autos y uniformes de los pilotos Lewis Hamilton y George Russell.

El colapso dely aunque muchos actores del sector se oponen ante el temor de que limite el potencial de desarrollo, la mayoría coincide en avanzar en mecanismos de protección de usuarios y resguardos de activos verificables que eviten sucesos similares.Se calcula ques, un escenario catastrófico para la confianza de una industria que, pese a la caída en el precio, venía creciendo de forma sostenida.En la actualidad, laestá próxima a sancionar una ley que obliga a un registro único de todos los exchanges que operen es su jurisdicción, así como de sus usuarios, mientras que en Estados Unidos avanza un proyecto para regular a las monedas estables (stablecoins), entre otros puntos.Las características disruptivas, de constante innovación y de operación sin fronteras hacen de la industria cripto una rama difícil de regular, dada la facilidad de cualquier empresa de radicarse en un país con permisos muy laxos de operación y, desde allí, ofrecer servicios a todo el mundo.Sin embargo, los repetidos episodios de estafas o caída estrepitosa de proyectos prometedores con miles de millones de dólares de inversión muestran la necesidad de sentar mínimas bases para que los usuarios estén cuidados y que, en el futuro, sigan optando por hacerlo.Allí es donde"Hace algunos años que los países empezaron a trabajar sobre protección del lavado de dinero, normas de compliance y de conocer cuáles son los clientes para prevenir usos negativos del sistema; estamos viendo un consenso entre actores de la industria, tanto exchanges como usuarios y reguladores, que hay cuestiones básicas que trabajar", dijo a Télam, CEO de Bitso en Argentina.En ese sentido, Colombo aseguró que la transparencia de los depósitos es una clave y que, por ello, su empresa le garantiza a sus usuarios que "el 100 por ciento de los fondos están líquidos y custodiados y que no hay fondos suyos dando vueltas por el sistema"., agregó.Por su parte,, CEO y fundador de Ripio, aseguró que "es necesario que los gobiernos se interesen más en la tecnología", ya que "lo peor y más peligroso es una regulación sin entendimiento, si bien podemos estar de acuerdo o no con los objetivos detrás".También reforzó que es necesario "avanzar en pruebas de reserva, para demostrar que tenemos custodia completa del dinero de nuestros usuarios", pero que la falta de la transparencia no es exclusiva de la cuestión de los fondos y que hay otras trabas en el medio., dijo a Télam y a otros medios durante la celebración de Labitconf en Buenos Aires."Sería ideal que para poder operar con moneda local en un país haya un marco claro de como hacerlo. El comercio P2P -persona a persona- de Binance permite que, con una selfie y una foto del DNI se pueda operar con un límite de 5 millones de dólares. Eso sucede sin control real de los fondos", se quejó el CEO de Ripio.La posibilidad de que una regulación limiten los desarrollos del sector es, sin embargo, un temor de los actores del sector."Estamos en una etapa temprana y muy alineados con los ideales; en Argentina nunca hubo regulación y la autorregulación terminó siendo una de las mejores herramientas para terminar de darle forma al mercado", aseguró Manuel Beuadroit, CEO de Belo.Por ello, planteó que la forma de que episodios como los de FTX no se repitan es "que le caiga todo el peso de la ley a la gente que comete este tipo de actos" e "invirtiendo recursos en educar a la sociedad". "Una regulación puede ser un encauce del rio. La pregunta es a qué precio", aseguró.Aún así, se mostró a favor de "dar prueba de reservas", pero dijo que "hay un componente sensible es quién maneja las llaves de eso", lo que daría lugar a eventuales robos a titulares que resguardan esos datos., concluyó.