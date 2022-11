Una de las hijas del playero dijo que declarar en el juicio fue "muy duro"

El hecho que se investiga ocurrió el 19 de noviembre del 2021, en el garaje de la calle Moreno al 800, Monserrat / Foto cámara de seguridad

"Él sigue internado y el cuadro no pinta bien por el tema del paso del tiempo. No es nada fácil recuperar el tejido dañado en el cerebro"

Sobre el juicio

El estado del playero agredido

Una de las hijas del playero de un estacionamiento que continúa internado luego de haber sido, dijo este viernes que declarar en el juicio que se le sigue a un joven de 18 años como acusado de agredir a la víctima fue "muy duro", porque el debate también remueve "experiencias traumáticas" para su familia."Hoy lo sentí muy difícil, muy duro, fue toda una situación de nervios y estrés. Pero sabíamos que iba a ser así", contó esta tarde a Todo Noticias (TN), a cargo de Alejandro Villanueva."Esto nos empuja a hablar, pero también a remover ciertas experiencias de este último año que para nosotros fueron traumáticas", indicó la mujer.Además, dijo que debido al paso del tiempo que su padre lleva internado "se está complicando la recuperación"."Él sigue internado y el cuadro no pinta bien por el tema del paso del tiempo. No es nada fácil recuperar el tejido dañado en el cerebro", describió.La mujer dijo que, si bien pareciera que el proceso judicial "está terminando" para su familia, lo que ocurrió con su padre los "va a acompañar toda la vida" y que esa "es su nueva realidad"."Él no sabe nada de todo esto: del juicio, del pibe, de lo que pasó…", añadió Florencia, quien aclaró que se encargan de que Arturo no vea "ningún noticiero" para evitar que tome contacto con las repercusiones de lo sucedido.El juicio comenzó esta semana y la acusación está a cargo del fiscal Mauro Tereszko, quien también fue parte de la investigación del caso.Por su parte, el acusado, que es juzgado como menor de edad ya que tenía 17 años al momento del hecho, llegó al debate bajo un régimen de prisión domiciliaria, imputado de la "tentativa de homicidio" y, subsidiariamente, por "lesiones gravísimas", en perjuicio de López, quien sufrió un golpe de puño en la cara, el cual le hizo perder la conciencia y caer al piso mientras trabajaba en una playa de estacionamiento de Monserrat.Sobre el estado de salud actual de Arturo López, su otra hija Agostina comentó que lo visita "todos los días" en la clínica Fitz Roy -ubicada en el barrio porteño de Palermo-, dondeEl hecho que se investiga ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.En las imágenes de la cámara de seguridad que entonces se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea de forma sorpresiva a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.Tras el ataque, el joven estuvo casi cinco meses prófugo hasta que se presentó ante la Justicia el 29 de abril a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Perón 2048, en el barrio porteño de Balvanera.Los voceros dijeron que el adolescente se encontraba escondido en una comunidad gitana de la localidad bonaerense de General Rodríguez, contradiciendo las versiones de su padre, quien había dicho a Télam que se hallaba oculto en Uruguay.