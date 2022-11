Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

"María presente", en Con.tar

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE

Télam Global VER VIDEO

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE

LUNES 14 DE NOVIEMBRE

MARTES 15 DE NOVIEMBRE

MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

DESTACADOS

HISTORIAS MÍNIMAS DE LOS MUNDIALES. Serie documental / animación - Trailer. VER VIDEO

Movilidad sostenible: Francia apuesta a las bicicletas y España a los autos eléctricos.En tiempos donde la contaminación ambiental avanza y el combustible escasea, el futuro de la movilidad urbana se volvió una preocupación central para las grandes ciudades. En búsqueda de soluciones sostenibles, Francia parece haber encontrado la clave en las bicicletas y España, en los autos eléctricos. ¿Cuáles son las medidas que impulsan para avanzar en la reconversión verde y qué resultados obtuvieron?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam digital y en Youtube El asesinato de Dalmiro Flores. En diciembre de 1982, 100 mil personas asistieron a la marcha de la multipartidaria por la democracia. Pero el aparato represivo se encontraba en plena actividad. Uno de sus grupos de tareas, a bordo de un Falcón verde, asesinó al obrero Dalmiro Flores.Disponible en Spotify Hasta el jueves 17 de noviembreSe trata de una selección realizada por Kara Quintero –curadora de la muestra— junto con la Embajada de Panamá, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior.Ficción | Dirección: Aldo Rey Valderrama.Un ex luchador de artes marciales con pasado trágico vuelve a Panamá y se reencuentra con suhermano, su exnovia y su entrenador. Los hermanos lucharán juntos en el torneo más grande deCentroamérica.Ficción | Dirección: Ricardo Aguilar Navarro, Manuel RodríguezAl morir su abuelo, Andrés regresa a Panamá desde Estados Unidos, a donde lo mandaron aestudiar, y se enfrenta cara a cara al legado de un padre criminal.Documental | Dirección: Delfina Vidal y Mercedes Arias.La tortuosa relación con Estados Unidos, en 114 cartas de los obreros que construyeron el Canal dePanamá, en condiciones de trabajo extremas, a principios del siglo XX. Un legado histórico.Panamá – Argentina | Documental/ Dirección: Abner Benaim.Las empleadas de casa particulares y sus empleadores. Ricos y pobres bajo el mismo techo,comparten vidas enteras. La relación más íntima y distante, con una mirada irónica.Panamá – Argentina | Largometraje documental/ Dirección: Abner Benaim.La memoria colectiva de Panamá sobre el 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos invadióal país.Documental | Dirección: María Isabel Burnes.A través de las recetas de la gastronomía china cantonesa “Dim Sam”, descubrimos la historia de la comunidad china en Panamá, su llegada al país y exploramos sus aportes a la cultura panameña. Bajo. Veremos como el famoso “Desayuno Chino” se convirtió en una tradición panameña.Animación | Dirección: Martanoemí Noriega.Una historia de amor, su lenguaje es la música y su combustible es la risa. Una mañana, mientras limpia su casa, nuestra heroína encuentra un pequeño tesoro y fantasea con la mejor forma de invertirlo.Documental | Dirección: Augusto Zapateiro Ulloa.La playita, comunidad ubicada a orillas del mar en Colón, Panamá, muestra la felicidad a pesar delas adversidades que se presentan en el diario vivir de sus habitantes.Panamá | Ficción/ Dirección: Iván Jaripio.Ante la amenaza territorial y cultural de la modernización, la lucha de los pueblos originariospara defender sus tradiciones se agudiza, como clama este llamado de la comunidad emberá dePiriatí, en Panamá.Tema: Invéntelo usted mismo. Inventores populares.Por Twitch . El equipo de Ciencia del Fin del Mundo repasará los inventos más populares y las personalidades de la ciencia que fueron responsables de esas innovaciones.A lo largo de la historia, muchos científicos han tenido que enfrentarse a hostilidades y adversidades individuales y contextuales; desde el estallido de una guerra mundial, los prejuicios de una cultura patriarcal, las ataduras de los paradigmas vigentes, hasta la irrupción de una pandemia que lo transformó todo. Aun así, mujeres y hombres continúan investigando para conocer y comprender el mundo. El ciclo recorre estas historias para visibilizar la complejidad que atraviesa el trabajo científico y sus múltiples dimensiones.Con la conducción de Juan Di Natale.Tema: Infecciones y enfermedades de transmisión sexual.Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC: https://www.tec.gob.ar/en-vivo/Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Spotify: https://spoti.fi/3eYwJWHUn nuevo resumen de Télam Radio con noticias vinculadas a la Copa del Mundo y a la Selección Argentina. En esta entrega, más información y testimonios de los protagonistas de la máxima cita del fútbol.Spotify: https://spoti.fi/3oYV8NwEn el ciclo dedicado a los "pecados capitales", el filósofo Julián Fava nos habla de la lujuria, la condena que interfirió durante siglos en occidente sobre los placeres del cuerpo.Ahora en Télam Digital y en el canal de Youtube Con la conducción de Mirta Goldberg y la participación de invitados especiales para analizar la agenda pedagógica de las instituciones y comunidades educativas en todo el país.Caminos de tiza recuerda los criterios que predominaron en el siglo diecinueve y buena parte del veinte en la llamada hora de dibujo en las escuelas y reflexiona sobre lo que era valorado a la hora de evaluar un trabajo, qué era bien visto y qué no.Mirta Goldberg tendrá como invitadas para analizar el tema a Hebe Roux, Licenciada en Artes de la Universidad Nacional de San Martín y Supervisora de Escuela Primaria en Educación Plástica en los Distritos 1, 3 y 6 de CABA, y Patricia Occhiuzzi, Artista Plástica y Muralista. Docente de Artes Visuales en las Escuelas Públicas 68, 75 y 196 del Partido de La Matanza.Con Alejandro Apo. Todo sobre Miguel Ignomiriello, leyenda del Ascenso.La carrera más importante del calendario hípico y la más esperada por los aficionados como por los protagonistas del turf.El Gran Premio Nacional contará con trece caballos competidores de tres años y más edad sobre una distancia de 2.500 metros en la pista del Hipódromo de Palermo.Conducción: Sebastián Heredia y Paula Benedetto. Notas y testimonios a cargo de Pablo Carrizo y Diego Notario.En vivo desde San Juan.Con la conducción de Maxi Legnani.Un recorrido por las últimas campañas sobre redes sociales. Los jóvenes de 16 a 24 años pasan 180 minutos en las redes sociales cada día. En este programa hacemos un recorrido por las mejores campañas para hablar sobre la adicción a las redes sociales, el uso abusivo de pantallas y los efectos que esto causa en la salud mental de los adolescentes.Llega en capítulo doble con las escenas de "El pollo de Troya" y "El guardián".Con las actuaciones principales de Rodrigo de la Serna, Diego Alonso, Ariel Staltari y Franco Tirri.Con la conducción del dibujante Miguel Rep y la visita de invitados especiales. El programa refleja todos los temas y la historia de los protagonistas que el artista dibujó en su trayectoria profesional.Con la presentación de Lito Vitale. El compositor y productor recibe en su estudio a destacadas figuras de la música nacional para interpretar juntos un tema de su elección en un encuentro íntimo.¿Alguna vez escuchaste hablar de la amnesia generacional ambiental? Este concepto hace referencia a un tipo de olvido, que tiene efectos profundos en cómo vemos el mundo, y que, Desafortunadamente, todos lo sufrimos sin importar qué tan jóvenes o viejos seamos. Te lo cuenta Natalia Mazzei.Ahora en Télam Digital y en el canal de Youtube Se disputará en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, con la particularidad que puede quedar proclamado el nuevo campeón de la temporada 2022. También se vivirán en directo las carreras del TC Pista Mouras y del TC Pick Up.Con Daniel Miguez y Pedro Saborido. En esta emisión: Concepción del Bermejo, la ciudad perdida. La vida de Dee Ramone en Banfield. Blonda Mary, la reina sangrienta. Las canciones de los mundiales.En vivo desde Qatar con la conducción de Pablo Giralt, Sergio Goycochea, Gustavo Kuffner, Miguel Osovi y Sofía MartínezEn vivo desde San Luis, con los relatos de Juan Carlos Artelino, los comentarios de Santiago Dezio y notas a cargo de Guadalupe González.Una producción de LITUS Universidad Nacional del Litoral.Conductor: Carlos MorzánEs un magazine educativo, cultural y científico que tiene el objetivo de profundizar, debatir y divulgar el conocimiento generado en la UNL (Universidad Nacional del Litoral), concientizando sobre temas de actualidad y cumpliendo una función social.Con la conducción de Lucila Trujillo y Pablo Caruso, la participación de los columnistas Mario Wainfeld, Néstor Espósito y Pablo Ibáñez.Capítulo 3 con la vida y carrera deportiva del técnico de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni.Con Sergio Goycochea. El exarquero de la Selección Nacional propone un recorrido por la preparación y las eliminatorias de las selecciones participantes en el Mundial de Qatar 2022.Cada lunes, con el odontólogo Lucas García Sánchez, analiza un consejo útil para tu salud bucal.Ahora en Télam Digital y en el canal de Youtube El misterio indescifrable de “Lamento boliviano”. El mayor éxito internacional del grupo "Los Enanitos Verdes", uno de los himnos del rock en castellano, tiene una letra con algunos misterios importantes. Una de sus estrofas dialoga con una superstición caribeña, registrada por Gabriel García Márquez en “Crónica de una muerte anunciada”. El tema logró su explosión en la década del 90 y casi por accidente.En Spotify Mex Urtizberea dirige la orquesta de este viaje mágico y misterioso al que se suben Irina Hauser, Pedro Saborido, Alfredo Zaiat, Lula Mangone, Sol Despeinada, y gran equipo.Escuchalo en el aire de nacional Rock 93.7 o miralo en el canal de YouTube Una producción de Santa Fe canal.Conductores: Estepi y Homero.Programa diario infantil que tiene a la imaginación como el principal motor de su propuesta. Música de la mano del profesor pentatónico, viaje por el mundo de los cuentos, recorridos por lugares emblemáticos de la provincia, cocina con la abuela cubana y el mundo del arte y los colores son los diferentes escenarios que construyen una semana de risas, juegos y mucha diversión para la platea infantil.Con Eugenia Quibel y Norberto Passera. Invitados en vivo: Facundo Ramirez y la Bruja Salguero.De noche todos los gatos son pardos. La noche y los gatos tienen milenios de antigüedad. Los pardos no, son más recientes, unos 500 años. Se los llamó así por su color marrón rojizo semejante al de la tierra, al del leopardo. El refrán conlleva un conformismo, y una alerta: si no tenemos toda la información a la vista, va a ser difícil que elijamos bien.En Spotify Se trata del pódcast seriado El agua electrizada, basado en la novela del escritor argentino C. E. Feiling, producida por Contenidos Públicos S. E. y Los Andes Cine para Contar, con el apoyo de la Biblioteca Nacional.Cuenta con un elenco integrado por Rafael Spregelburd, Sofía Palomino, Luis Ziembrowski, Valeria Lois, Manuel Callau, Gerardo Chendo, Valeria Correa y Ricardo Patán Ragendorfer, en su rol de narrador de la ficción.El agua electrizada nos sumerge a fines de 1989, en los claroscuros de la postdictadura, en el paisaje urgente de la hiperinflación.El pódcast estará acompañado, además, por tres programas de entrevistas que abordan la obra escrita de Feiling en sus diferentes aspectos. Las diferentes personalidades del mundo literario y policial serán entrevistadas por Ragendorfer en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional, recreando en código de género el clima particular del proyecto.Los/as entrevistados/as serán las periodistas y escritoras Gabriela Esquivada y Paula Rodríguez, el comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Luis Vicat y el escritor Juan José Becerra.Tema: Música por la Ciencia IIEstrena un nuevo episodio del ciclo denominado “Ciencia en el estudio”, en el que Clara Cantore, música y anfitriona del espacio, entrevista a personalidades de la comunidad científica que en esta segunda temporada la visitan en el estudio de grabación. Conversarán sobre sus trayectorias e investigaciones identificando los puentes entre la música, el arte, la creatividad y el pensamiento científico. Además, Clara los sorprenderá tocando versiones especiales de esas canciones que todas y todos sabemos.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC , o en YouTube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en el canal de Youtube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en el canal de Youtube Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify La señal infantil del Estado argentino presenta junto con la Plataforma Regional por la Defensa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con referentes privados de su libertad (NAPPEs), Abrazos, una serie animada de cuatro capítulos centrada en la situación que estos chicos y chicas experimentan con sus familiares.El canal público de deportes es tu entrada a la gran fiesta del fútbol mundial Qatar 2022: un enorme despliegue que incluirá la transmisión de 32 partidos y la ceremonia inaugural, en forma gratuita, para todo el país. Además, habrá enviados especiales, flashes informativos y dos programas diarios, en vivo.Con la conducción de Viviana Vila y Federico Yáñez, y un panel integrado por Luana Múñoz (jugadora de Racing y la Selección Nacional), Hernán Villar, Bárbara Roskin y el exfutbolista Ricky Álvarez. Código Qatar se ocupará del análisis de todo lo sucedido en la jornada mundialista. Cobertura de los eventos desde adentro, entrevistas, color, invitados y mucho más.El primer y único programa dedicado exclusivamente a la historia y a la carrera del máximo ídolo del fútbol mundial en la actualidad: Lionel Messi. Mundo Leo dice presente acompañando al ídolo y a la Selección Argentina que tiene a Messi como su máximo referente y capitán buscando el ansiado título en Qatar 2022.En esta 10° temporada, los informes diarios contarán con la conducción de Rama Pantorotto y la colaboración de periodistas destacados como Romina Sacher, Daniel Arcucci y exfutbolistas como Maxi Rodríguez.Tanto por la pantalla como por las plataformas digitales: deportv.gob.ar, YouTube, Facebook Live y Contar.El reconocido periodista y relator uruguayo Víctor Hugo Morales vuelve a llevar adelante el programa que lo supo tener como protagonista, junto a Diego Armando Maradona, en Brasil 2014. Ahora, junto a Juan Pablo Sorín, exjugador y capitán de la Selección Argentina, encararán Qatar 2022 con un análisis profundo no solo como disciplina deportiva sino explicando el entorno político y social que lo envuelve. De zurda es un programa especial en el que participan, además, exjugadores, activistas y representantes de la cultura latinoamericana.Tanto por la pantalla como por las plataformas digitales: deportv.gob.ar, YouTube, Facebook Live y Contar.Micros intercalados en la programaciónUna serie de 32 documentales de animación, orientados a explorar el ADN de las selecciones de fútbol presentes en la Copa del Mundo Qatar 2022.Los microprogramas muestran los aspectos históricos, económicos, políticos, demográficos, geográficos, sociológicos, culturales y tradicionales más destacados de cada uno de los países participantes, a fin de encontrar el “gen futbolístico” de cada Nación.Micros intercalados en la programación.De la mano de Enrique Macaya Márquez la programación de DeporTV durante Qatar 2022 se verá engalanada con los Expedientes Macaya, historias mundiales contadas en primera persona desde Suecia 1958 hasta Rusia 2018. Sí, más de sesenta años de experiencia cubriendo la máxima cita futbolística en el lugar de los hechos. Un verdadero lujo para disfrutar en el canal público de deportes.Una recorrida por los mejores y más recordados momentos televisivos del deporte. Y claro, en esta ocasión, rememoramos las coberturas de la pantalla argentina durante los Mundiales de fútbol en diferentes épocas. Un archivo histórico y de colección de la mano de la inconfundible voz del periodista Osvaldo Príncipi.Eduardo Sacheri conduce nuevos capítulos de su ciclo de entrevistas, en esta ocasión con jugadores mundialistas.En un set único, intimista, y en una mesa repleta de libros, Sacheri recibe a un invitado. La excusa: leer juntos un cuento o el fragmento de un libro, y disparar, a través de la lectura, una charla distendida, cálida, aprovechando las virtudes de Sacheri, su ejercicio con la docencia, así nos metemos en la intimidad del personaje.Una serie de charlas imperdibles con Martín Palermo y Juan Simón, entre otros.De los mismos creadores de Sombras en los juegos, llega un ciclo animado que trasciende las crónicas deportivas y recuerda a personajes que, con los Mundiales de fútbol como escenario, fueron atravesados por tensiones sociales, políticas, raciales o de género seleccionado. La producción está basada en el libro de Juan Pablo Cossutta y Guillermo Gribaudo.