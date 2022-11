Ataque incendiario en el sur de Chile durante la primera visita de Boric a la zona

Boric llegó a esa región este jueves para anunciar un plan de seguridad y apoyo económico / Foto Presidencia Chile

Un ataque incendiario se registró en la madrugada de este viernes en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, donde el presidente Gabriel Boric realiza su primera visita a la región,El hecho ocurrió en la localidad de Galvarino, 650 kilómetros al sur de Santiago, donde un grupo de encapuchados armados incendió dos máquinas forestales luego de intimidar a los trabajadores del Fundo Santa Helena, según indicó la Policía de Investigaciones a Télam.Los encapuchados, que fue encontrada posteriormente, abandonada y totalmente quemada., donde llegó este jueves para anunciar un plan de seguridad y apoyo económico.El complejo escenario que se vive en la macrozona sur del país ha llevado a que el mandatario se refiera por primera vez como "terrorismo" a los distintos ataques sufridos en el sector y a que asegurara que la situación se debe abordar con mano firme.El presidente pasó la noche en una cabaña en la comuna de Lonquimay y en la mañana, al hablar con Radio Lonquimay, no se refirió a los hechos de violencia recientes, pero reconoció el error en la primera visita del Gobierno a La Araucanía, en marzo, cuando la ministra del Interior de ese entonces, Izkia Siches, fue recibida con disparos al aire por parte de la comunidad mapuche., señaló, al apuntar que el Gobierno dio un paso el falso."Acá no se pueden hacer maniobras comunicacionales, hay que llegar con una agenda sólida, robusta y por eso nos demoramos en prepararnos. Sabemos que acá están cansados de promesas y tienen el derecho de vivir en paz", dijo el presidente.Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo en Meganoticias que el presidente usaráMonsalve recordó que la macrozona sur se encuentra en estado de excepción y que se ha comenzado a trabajar “bajo la lógica de que hay organizaciones criminales que no quieren dialogar, que no quieren resolver por los mecanismos institucionales y democráticos las legítimas demandas que puede haber en la región de La Araucanía”.Al ser consultado sobre el uso de la Ley Antiterrorista en situaciones como las vividas en los últimos días, el subsecretario fue enfático en señalar que “lo que les interesa a las víctimas, y a la gente que aspira a vivir en paz, es que las personas que cometen estos hechos sean no solo identificadas, sino sancionadas”., dijo el subsecretario y señaló que la Ley Antiterrorista resulta ser una herramienta legal “muy ineficaz”.Las Fuerzas Armadas colaboran con las policías en la región de La Araucanía y dos provincias del Biobío desde el 17 de mayo pasado, cuando Boric decretó el estado de excepción constitucional de emergencia en la zona, ratificado cada 15 días por el Congreso a solicitud del Ejecutivo.El conflicto en esta zona del país lleva décadas y se debe a unaque explotan tierras consideradas ancestrales por los pueblos originarios.