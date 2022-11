Premiaron a cuatro startups por sus propuestas innovadoras para empleos emergentes

El proyecto Desafío WorkerTech Argentina tiene como protagonistas a la organización Civic House y al laboratorio de innovación del BID / Foto archivo.

Una startup que propuso desarrollar un motor de riesgo para personas que trabajan en empresas de delivery, otra que ideó una aplicación de seguros dirigido a plataformas digitales, una tercera que ofrece desarrollos de servicios financieros y una que ofrece asistencia impositiva fueron las ganadoras de una convocatoria realizada por una organización sin fines de lucro junto a BID Lab, el"El objetivo principal es contribuir al avance de políticas públicas que apoyen el desarrollo de iniciativas vinculadas a mejoras de los empleos emergentes a través de soluciones tecnológicas", indicaron los organizadores de la convocatoria.De esta forma, el premio llamado, consistente en un apoyo de US$ 80.000, será distribuido entre cuatro startups que desarrollan "ideas innovadoras que les dan soluciones a los empleos emergentes en plataformas digitales", se informó desde la iniciativa."Estamos muy contentos de poder hacer este anuncio que muestra el increíble desarrollo del ecosistema tecnológico emprendedor en la Argentina", aseveró Gastón Wright, director de la iniciativa WorkerTech en la Argentina, en un comunicado difundido este viernes.En ese marco, destacó la importancia de que se brinde apoyo a "ideas innovadoras con una mirada en el mejoramiento de los empleos emergentes de plataformas digitales", y anticipó queEl proyecto Desafío WorkerTech Argentina tiene como protagonistas a la organización Civic House y al laboratorio de innovación del BID.Según se informó, los ganadores de este concurso surgieron luego de un período de recepción de proyectos que se extendió desde el 8 de agosto hasta el 16 de septiembre pasado.El llamado -de carácter abierto- estaba dirigido a "startups que pudieran pilotear soluciones 'workertech' con foco en la mejora de los ingresos y el bienestar de las personas que trabajan a través de plataformas digitales".Luego de un proceso de selección llevado adelante por un jurado de especialistas, resultaron ganadoras cuatro empresas, según se detalló hoy: la startup Uils , con el desarrollo de un motor de riesgo para personas de delivery; Me Cubro , con una APP de seguros 'on demand' con plataformas digitales; Liqui , con servicios financieros; y Acont , que planteó una solución digital para asistencia impositiva.