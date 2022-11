La organizaciones sociales levantaron el corte en la 9 de Julio

Foto: Victoria Gesualdi.

Militantes del Polo Obrero Tendencia (PO-T) y del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR-Histórico) levantaron en la tardel del viernes el corte total de tránsito que realizaban desde la mañana sobre la Avenida 9 de Julio mano al sur y frente al Ministerio de Desarrollo Social, a la espera de la continuidad, el miércoles próximo, de las negociaciones que llevan adelante con funcionarios de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz por distintas demandas sociales.Cerca de las 16, por mandato de una asamblea las organizaciones decidieron el levantamiento de la protesta, tras ser recibidos por funcionarios de la cartera social y a la espera del inicio de una seria de reuniones técnicas que den respuesta a sus demandas.Entre los principales reclamos figuran la "suspensiones de cobros" a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, "un incremento salarial" y la "compensación o bono de fin de año", paras los mismos, además de la "regularización" en la entrega de alimentos para los comedores populares, indicó a Télam Eduardo Molina, referente del Polo Obrero Tendencia.En tanto, fuentes del Ministerio de Desarrollo informaron a esta agencia que en el encuentro de hoy "se acordó una reunión de trabajo para el miércoles que viene, en la que el ministerio va a continuar atendiendo los temas que se planteen".Molina sostuvo que por el momento "no hubo acuerdo" sobre los principales puntos que se demandan en la reunión mantenida hoy con los funcionarios de Desarrollo Social y aseguró que se decidió la suspensión de la protesta, ante la promesa de la cartera que conduce Tolosa Paz de "empezar las reuniones con los equipos técnicos" para dar continuidad a las negociaciones."Venimos a reclamar por las suspensiones de cobros a centenares de compañeros de todo el país que tienen el Potenciar Trabajo, y que incluso ya pasaron por la auditoria y demostraron en qué lugares trabajan", remarcó Molina y agregó, como otro punto central del conjunto de demandas, la "regularización en la entrega de mercaderías para los comedores populares".Al respecto, detalló que, en el caso de los comedores que maneja el Polo Obrero Tendencia, "hace meses que en muchos lugares no reciben mercaderías y la situación se hace insostenible".Con todo, afirmó que desde el Ministerio se "comprometieron a elevar la cantidad y mejorar la calidad de productos hacia adelante".Las organizaciones reclaman además un "incremento salarial" para los beneficiarios del Potenciar Trabajo y "una compensación al salario" que, sostuvo Molina, "cobramos todos los años a mitad y a final de año", punto en el que "tampoco hubo acuerdo", en la reunión de hoy.El dirigente del (PO-T) indicó además que con la protesta también se pretendió "hacer una denuncia política" sobre la "campaña que se está a montando en relación a que compañeros con los 27 mil pesos que cobran van y compran dólares", y agregó: "acá no hay nadie que este comprando dólares".Con todo, el dirigente adelantó que el (PO-T) realizará este fin de semana "una reunión nacional" para definir "los pasos a seguir".Los manifestantes se habían concentrado a las 10 en las inmediaciones de Plaza Constitución, para marcha luego a la sede de la cartera social, ubicada en la Avenida 9 de Julio entre Moreno y la Avenida Belgrano, de CABA.La manifestación provocó largas demoras para el tránsito vehicular sobre la Avenida 9 de Julio, sentido al sur de la Ciudad de Buenos Aires.