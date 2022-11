"Las jubilaciones recuperaron 6 de los 19,5 puntos que perdieron con Macri"

Foto: Victoria Egurza.

Junto al Ministro de Economía @SergioMassa anunciamos un nuevo aumento para todas las jubilaciones y pensiones, que comenzará a pagarse en diciembre. Ninguna jubilación quedará por debajo de los 60 mil pesos. pic.twitter.com/jHWMUOdn0Y — Fernanda Raverta (@FerRaverta) November 10, 2022

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, sostuvo este viernes que en su gestión ya se recuperaron 6 de los 19,5 puntos porcentuales que perdieron las jubilaciones frente a la inflación en los dos últimos años de la Presidencia de Mauricio Macri, además de puntualizar que aquellos que perciben el haber previsional mínimo "han superado" la evolución de los precios en el último año."Nos proponemos que la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados sea mayor y más rápida, pero", indicó Raverta en declaraciones a la radio AM 530.El Gobierno anunció el jueves el incremento del 15,6% para las prestaciones previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones) para el trimestre comprendido entre diciembre de este año y febrero de 2023 , en base a la ley de movilidad vigente.Al respecto, Raverta remarcó que el aumento comprende a "16 millones de asignaciones" y que además se dará "un refuerzo en las jubilaciones de hasta dos ingresos mínimos" de hasta $ 10.000 por los tres meses de vigencia del nuevo aumento, que será revisado en marzo del año próximo., aclaró la funcionaria,quien agregó que "el refuerzo no es para todos sino para quienes más lo necesitan".En ese sentido, señaló que el refuerzo "es una buena noticia" porque, "cada vez que hemos tenido que ir a pelear contra la inflación, aplicamos distintas herramientas para que los jubilados no pierdan" frente al alza de precios., aseguró la titular de Anses.Raverta dejó en evidencia las dificultades heredadas y recordó que, al asumir el presidente Alberto Fernández, "las jubilaciones habían caído 19,5% en los dos últimos años del gobierno anterior"."Si uno empieza de cero, hay que subir escalones, pero cuando se empieza de 'menos veinte', hay que hacer un esfuerzo para lograr los objetivos que nos proponemos, que las jubilaciones permitan cubrir un piso de dignidad", manifestó, para destacar que "desde que llegamos hemos recuperado 6 puntos de esos 20 que habían perdido los jubilados".No obstante, más allá de las jubilaciones, Raverta dijo que existe "un abanico de respuestas que la seguridad social ofrece para acompañar en tiempos de dificultad económica a las familias argentinas".