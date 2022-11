Cambios en el ránking de las diez obras de arte más caras del mundo

La subasta de las obras de arte del fallecido Paul Allen alcanzó una recaudación de 1.600 millones de dólares / Foto: AFP

e incorporó los nombres de dos pintores franceses, Pierre Seurat y Paul Cézanne, luego de que se realizara en la noche del jueves "la subasta del siglo", de obras pertenecientes a Paul Allen, uno de los cofundadores de Microsoft, por la que se recaudó más de 1.600 millones de dólares.En la lista de artistas más costosos de la historiaa excepción de las que aparecen retratadas en las pinturas, como "motivo" pero no como autoras.Lo cierto es que la colección de arte del fallecido Paul G. Allen (1953-2018)incluyó cinco obras que se vendieron por más de 100 millones de dólares cada una, recibió oferta de postores provenientes de 32 países del mundo y un total de 27 artistas establecieron nuevos récords, informó la rematadora.Con esta subasta,para incorporar, respectivamente a "Las modelos, Ensamble (versión pequeña)", de Georges-Pierre Seurat (vendida por 149 millones de dólares), y "La montaña Sainte-Victoire", de Paul Cézanne, vendida por 137,7 millones.Las obras que ahora quedaron fuera del ranking sonLa tercera obra de mayor recaudación de la subasta de la colección Allenque con los 117 millones que obtuvo no le alcanzó para ingresar a la codiciada lista de las más caras del mundo.De este modo,de obras más caras es el siguiente:"Salvator Mundi" (1500), atribuida a- US$ 450.312.500"Shot Sage Blue Marilyn" (1964),- US$ 195.040.000"Las mujeres de Argel (Versión O)" (1955),- US$ 179.365.000"Desnudo acostado" (1917-18),- US$ 170.405.000"Desnudo acostado (del lado izquierdo)" (1917),- US$157.159.000"Las modelos, ensamble (versión pequeña, detalle) (1888),- 149.240.000"Tres estudios de Lucian Freud (detalle)" (1969),- US$142.405.000"El hombre que señala (detalle)" (1947),- US$ 141.285.000"La montaña Sainte-Victoire (detalle)" (1888-1890),- USD137.790.000"El grito (detalle)" (1895),- US$ 119.922.500.