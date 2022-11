"La jueza Capuchetti se la pasaba entrando a la AFI macrista", aseguró Soria

Martín Soria consideró "inaceptable el encubrimiento de Comodoro PRO al atentado a Cristina Kirchner". Foto: Leo Vaca.

Críticas al fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

El, sostuvo este viernes que la"se la pasaba entrando en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)" del Gobierno de Mauricio Macri y recordó que oportunamente denunció que la magistrada "tiene serios vínculos" con los exfuncionarios de ese organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani."La jueza Capuchetti se la pasaba entrando a la AFI, tiene serios vínculos con (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani y otros dirigentes del PRO", dijo Soria este viernes a la mañana en declaraciones a la radio online FM Futurock, en las que consideró "inaceptable el encubrimiento de Comodoro PRO al atentado a Cristina Kirchner"."En una presentación ante el Consejo de la Magistratura, realizada en agosto del 2020, junto a varios legisladores,. Eso quedó registrado y lo denunciamos", recordó.En esa linea, insistió en que "es evidente que hay vinculación entre esta jueza y los dirigentes del PRO que intenta encubrir el atentado a la Vicepresidenta" al referirse a la "inacción inaceptable" de la magistrada en la causa.Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recusará a la jueza que instruye en la investigación que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, en tanto que la querella de la exmandataria le reclamó a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.Además, los representantes legales de la Vicepresidenta insistieron en su planteo de investigar "con contundencia" la pista que surgió a raíz de sus supuestos dichos de Milman sobre el atentado pronunciados en la confitería Casablanca.En sus declaraciones de este viernes, Soria añadió que pese a que "los abogados pidieron 43 medidas de prueba, la jueza Capuchetti negó 35 y sólo cedió ocho de esas medidas de pruebas; y mientras las niega, no propone ninguna línea de investigación solo abona las editoriales de Clarín y la Nación de que se trataría de lobos solitarios".Soria afirmó que, por otra parte, "es una garantía que tiene cualquier víctima, la de tener un juez que instruya su causa y que investigue respecto del delito que sufrió"; y argumentó que "el Código Penal tipifica un delito que pena y sanciona a un juez que retrase maliciosamente la administración de justicia".También dijo que cuando declararon, "las asesoras de (el diputado nacional del PRO, Gerardo) Milman le mintieron a la jueza en la cara, a la jueza y al fiscal, por lo que es evidente que están tratando de encubrir el atentado contra la Vicepresidenta"."La selectividad, la partidización de sectores del Poder Judicial como la Corte y algunos jueces de Comodoro Pro tienen que ver con que tienen la camiseta puesta hace tiempo", afirmó el ministro.Por otra parte, Soria se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido esta semana que revocó el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista para la designación de un representante ante el Consejo de la Magistratura."Constituye un avasallamiento al funcionamiento de roles dentro de la democracia y es inaplicable", dijo el ministro y agregó: "Solo los legisladores pueden decidir sus reglamentos y a los bloques que pertenecen".En tanto, consideró que el pronunciamiento del máximo tribunal constituye un "avance sobre el Congreso metiéndose en el recinto del senado para decidir la conformación de cada bloque legislativo"."Por eso yo dije y reitero que la", dijo el ministro, para quien "hoy en la Argentina tenemos un bloqueo político institucional" del mismo modo que "en España, donde hace tres años que tienen bloqueado el Consejo de la Magistratura también".Además ejemplificó: "Brasil donde cuando ganó Lula, los medios empezaron a decir que no podrá gobernar porque tiene al Senado y a la cámara de congresales en contra" y añadió: "El problema es que en el juego de la democracia se requieren mayorías y esas mayorías, la oposición, los medios y algunos sectores de la justicia, no están dispuestos a darla".Por otra parte, consultado sobre la, Soria analizó que "cuando persiguen y hostigan" a la funcionaria "se equivocan porque la siguen levantando como lo que es, una figura política fundamental para el PJ y para la Argentina".