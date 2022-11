El PBI baja 0,2% en el Reino Unido y temen el inicio de una larga recesión

Reino Unido podría entrar en una recesión. Foto: Archivo AFP.

La primera estimación trimestral del Producto Bruto Interno muestra una caída estimada del 0,2% en el tercer trimestre de 2022, debido al aumento de los precios.

La economía británica se contrajo un 0,2% entre julio y septiembre, en lo que(ONS).Los analistas del Banco de Inglaterra (BoE) expresaron sus temores a principios de este mes de que el Reino Unido podría estar al borde del período de contracción más largo registrado.Según la entidad,y advirtió que el desempleo casi se duplicará.La primera estimación trimestral del Producto Bruto Interno (PBI) muestra una caída estimada del 0,2% en el tercer trimestre de 2022, debido al aumento de los precios de bienes como alimentos, combustibles y energía, impulsados en parte por la guerra en Ucrania.impulsada por una caída en el gasto de los consumidores a medida que los hogares se vieron sometidos a una presión cada vez mayor por la crisis del costo de vida.En términos de producción, hubo una desaceleración en el trimestre para las industrias de servicios, producción y construcción; el sector de servicios se desaceleró a una producción plana en el trimestre impulsado por una caída en los servicios orientados al consumidor, mientras que el sector de producción cayó un 1,5% en el tercer trimestre de 2022, incluidas caídas en los 13 subsectores del sector manufacturero.Mientras que el gasto real de los hogares cayó un 0,5% en el tercer trimestre de 2022.En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el deflactor implícito del PBI aumentó un 5,8%, reflejando principalmente las mayores presiones de costos que enfrentan los hogares.El director de estadísticas económicas de la ONS, Darren Morgan, dijo que a las industrias orientadas al cliente también "les fue mal", ya que las tiendas se vieron muy afectadas porque la reducción de los presupuestos familiares significaba que las personas gastaban menos.Según Morgan,Subrayó que algunas empresas habían tomado medidas para reducir los costos siendo "mucho más diligentes", cambiando a equipos más eficientes energéticamente y cambiando de proveedor.Indicó además queen septiembre, ya que algunas empresas cerraron u operaron de manera diferente y pudo haber contribuido a una caída del 0,6%."Alrededor de un tercio de la economía mundial está en recesión este año o estará en recesión el próximo año y eso se debe principalmente, pero no del todo, a los precios muy altos de la energía. No somos inmunes a eso en el Reino Unido", declaró por su parte el ministro de Finanzas Jeremy Hunt a la emisora británica Sky News."Pero para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, tenemos que controlar la inflación, equilibrar las cuentas y reducir la deuda. No hay otra manera", expresó Hunt.El ministro presentará la semana que viene su presupuesto, en el que se estima que incluirá recortes en el gasto público y más impuestos, mientras los británicos están siendo afectados por la peor crisis del costo de vida.