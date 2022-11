España dejó afuera del Mundial a Sergio Ramos

El español Ramos afuera de la lista mundialista. / Foto: TW @SEFutbol

El seleccionador de España, Luis Enrique, comunicó este viernes la lista definitiva para el Mundial Qatar 2022, en la que se destaca la ausencia del defensor Sergio Ramos, campeón mundial 2010 y dos veces ganador de la Eurocopa (2018 y 2012).El actual futbolista del París Saint Germain, de 36 años, se perderá una Copa del Mundo por primera vez desde Corea-Japón 2002, condicionado por su baja participación en las últimas eliminatorias, en las que participó apenas tres partidos en marzo del año pasado.Después de dar el presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, Sergio Ramos no podrá sumarse al selecto grupo de futbolistas con cinco Mundiales sobre sus espaldas, que ya componen el italiano Gianluigi Buffón, el alemán Lotthar Mattaeus y el mexicano Rafael Márquez a la espera de Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.Luis Enrique optó por una plantilla joven que apenas tiene un integrante del único título mundial ganado por España en 2010: el mediocampista central de Barcelona Sergio Busquets.Entre las ausencias también destacan los delanteros Gerard Moreno (Villarreal), Borja Iglesias (Betis) e Iago Aspas (Celta de Vigo); mientras que las sorpresas fueron el defensor Hugo Guillamón (Valencia) y el delantero de Barcelona Ansu Fati."La confección de una lista implica la toma de decisiones. Hay jugadores de gran nivel que no están pero no quiero hacer una valoración de eso. Es una situación que le pasa al seleccionador de Inglaterra, de Ghana, de Brasil y de todas las selecciones. A todos aquellos que han contribuido en nuestra etapa, nuestro reconocimiento", declaró Luis Enrique en conferencia de prensa.España se concentrará a partir del lunes próximo y el jueves jugará ante Jordania, en ese país, el último amistoso antes de su debut en Qatar 2022.La selección española, séptima clasificada en el ranking FIFA, jugará su 16to. Mundial como cabeza de serie del "Grupo de la Muerte" (E). Costa Rica será su rival en el estreno (miércoles 23 a las 13:00 en el estadio Al Thumama), el tetracampeón Alemania le tomará examen en el mejor partido de la fase regular (domingo 27 a las 16:00 en Al Bayt) y Japón llegará en el tercer turno, el jueves 1 de diciembre en el estadio Khalifa Internacional.: Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) y David Raya (Brentford).: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona) y José Gayá (Valencia).: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedri (Barcelona) y Koke (Atlético de Madrid).: Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Leipzig) y Ansu Fati (Barcelona).