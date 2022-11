“Mi hijo tuvo la mala suerte de toparse con todos los malos juntos”, sostuvo la madre de Blas

Crimen por el homicidio de Valentín Blas Correas.

Testimonios de Bustamante

Mientras tanto este viernes se realizó la 18a. audiencia del juicio, luego del cuarto intermedio del 27 de octubre, para escuchar el testimonio del comisario Claudio Bustamante (42), quien estaba a cargo del Departamento Homicidios de la Policía provincial cuando ocurrió el crimen.

Este policía dijo que “no hubo ningún justificativo” en la conducta de los efectivos que balearon el automóvil donde se movilizaban Blas con sus cuatro amigos.

El día del homicidio

La madre de Blas Correas,en la ciudad de Córdoba en agosto de 2020, manifestó que su hijo “tuvo la mala suerte de toparse con todos los malos juntos” y afirmó que en las audiencias del juicio que se le sigue a 13 efectivos existen "pruebas" de que para los imputados "la vida no tiene valor".Tras laque se sigue en los tribunales de Córdoba,dijo a Télam que a medida que transcurren las audiencias del juicio “, o tiene valor condicionado a lo socioeconómico, a lo partidario o a lo ideológico”.La mujer aludió, de esta manera, al, comisario retiradoquien había afirmado que el entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, le había impedido visitar a la familia de Blas para transmitirle sus condolencias.“Vos no vas a ningún lado. Esa familia está haciendo política" con un dirigente del radicalismo, dijo que le manifestó Mosquera cuando trató de acercarse a los padres de la víctima.“Soy apolítica. La política está podrida. Es una mentira que soy militante del radicalismo (como le dijo Mosquera a Cumplido), pero si hubo gente de ese partido que se acercó para ayudar a visibilizar el caso”, aclaró Laciar.No obstanteque un fy preservar sus vidaso estratificación social. Si es así, gran parte de la población está en riesgo”.“Ese pensamiento y esa conducta institucionalizada se llevó la vida de mi hijo. Un chico con grandes proyectos de vida. A Blas no lo tengo más, pero si tengo la fuerza para llevar adelante la lucha para que todo esto cambie”, remarcó la mujer, al resaltar queAl respecto dijo que “el cambio seguramente no va a ser de un día para otro, pero vale la pena intentarlo porque se trata de salvar vidas y no de quitarlas”., que representa a la familia de Blas, manifestó a Télam que es “muy importante” el testimonio de Bustamente porque fue el director de los comisionados que “tuvo a cargo del desmenuzado del volumen de las pruebas”, como el de las cámaras, radiollamadas de frecuencia policial y las comunicaciones telefónicas.o hasta el próximo, para continuar con la declaración deante los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular., cuando los adolescentes circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, y evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.Por el homicidio se encuentranel cabo 1°(37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1°), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades.Ambos afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica., ya que se les imputa, entre otras cosas, haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.