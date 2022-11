El libro "Perón y la Defensa Nacional" cuenta con introducción y comentarios de Jorge Taiana. Foto Victoria Gesualdi.

Foto Victoria Gesualdi.

Foto Victoria Gesualdi.

Foto Victoria Gesualdi.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, disertó en la presentación del libro "Perón y la Defensa Nacional", con motivo del 69° aniversario del discurso que pronunció el tres veces Presidente de la Nación en la Escuela Nacional de Guerra el 11 de noviembre de 1953."La publicación de este libro es interesante porque hay algunas reflexiones importantes que tienen actualidad obviamente pasando por el tamiz del paso del tiempo", dijo Taiana en la presentación que contó también con la presencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas.A la hora de comentar el libro, el ministro resaltó que "Perón destacaba un concepto de la época sobre que la guerra era inevitable y, a pesar de que creíamos que eso estaba superado, ahora vemos que no es tan así", en alusión al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania."Para Perón, la guerra no solo la brinda un ejército, sino toda una nación. Por eso, luego lo adapta a ese concepto y dice que no hay defensa nacional posible si no hay sociedad que se desarrolla con fortalezas", ya que "no hay un ejército que pelea separado de su sociedad", señaló.En ese punto, mencionó el concepto de "nación en armas", lo consideró un tópico bastante presente en los abordajes de Perón para los temas de defensa y dijo que lo que se expresa con esa noción es "una guerra que no la libran solo las Fuerzas Armadas, sino que la libra todo un país"."En un momento de cambios como el que vivimos en el mundo, reflexionar sobre algunos puntos, sobre el sentido de la defensa nacional, el sentido de la integración, la vinculación entre una sociedad y desarrollo y sus Fuerzas Armadas, como también sobre las estrategias de defensa, los recursos político-diplomáticos y los recursos militares, tiene mucha pero mucha actualidad", remarcó Taiana.Y en otro pasaje de su disertación contó que "Perón tenía preocupación por temas que en su época no estaban en la agenda y se adelantó décadas con la problemática de la alimentación y el crecimiento de la población"."Es un libro que muestra las ideas de Perón que todavía siguen vigentes con mucha actualidad. No solo es un homenaje a Perón, sino que lo utilizamos para debatir sobre nuestro presente y el futuro", valoró el ministro.En su exposición, el titular de la cartera de Defensa citó conferencias, clases públicas y discursos como una exposición en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1944 al crear la Cátedra de la Defensa, al igual que una intervención en el Consejo Nacional de Posguerra, pero además abordó clásicos como el modelo argentino y la doctrina del continentalismo en materia de política exterior.Por su parte, el rector de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef), Jorge Battaglino, hizo un recorrido histórico entre la fundación de la Escuela Nacional de Guerra y la creación de esa casa de estudios en 2008, un hecho que definió como "la coronación institucional de un proceso" que tuvo como primer y principal objetivo "brindar a los funcionarios civiles de todas las ramas del Estado el conocimiento básico sobre temas de la defensa nacional".El encuentro se llevó a cabo en el salón San Martín de la Undef, en vísperas del 8° aniversario de su creación y al cumplirse 69 años del discurso que pronunció el teniente general Juan Domingo Perón en la Escuela Nacional de Guerra el 11 de noviembre de 1953 en el histórico salón del edificio de Maipú 262.La nueva institución fue pensada como un eslabón fundamental en el establecimiento y puesta en marcha de los nuevos marcos legales, institucionales y doctrinarios de la defensa de nuestro país.Del acto, participaron además los autores, traductores, diseñadores, ilustradores y editores del libro -publicado por Undef Libros-, así como autoridades de la universidad y de las unidades académicas.La obra cuenta con introducción y comentarios de Taiana, Agustín Rossi, Nilda Garré, Jorge Battaglino, Ernesto López, Juan José Giani, Norma López, Aldo Duzdevich, Cristina Álvarez Rodríguez y Sergio Rossi.El libro se ofrece en español, portugués, inglés, ruso y chino mandarín.