Valdés: "El 17 de noviembre regresó Perón, ahora regresa Cristina"

Foto: Alejandro Santa Cruz.

El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés afirmó este jueves que así como "el 17 de noviembre del '72 regreso (Juan) Perón, ahora regresa Cristina", al referirse al acto que encabezará en La Plata la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para recordar el medio siglo del retorno del líder del Justicialismo tras 17 años de exilio.En declaraciones a Futurock, Valdés dijo que "ella va a hablar en el 50º aniversario de la vuelta del General Perón, del triunfo de la generación que se planteó luchar para que vuelva, esa es su generación y la nuestra"."Retomamos el legado de nuestros compañeros y así logramos que Perón volviera atravesando un calvario judicial y la proscripción política, algo similar es lo que le sucede a la Vicepresidenta.", remarcó.Valdés consideró que "le tienen temor al liderazgo de Cristina, sea candidata o no. La quieren excluir de la cancha. Pero su imagen y su popularidad están intactas. ¿Quién puede convocar masivamente, como lo que va a hacer el 17 en La Plata? ¿Quién no se la imagina candidata? Hay liderazgos que son naturales".El legislador y dirigente porteño denunció que existe una persecución judicial al señalar queAl ser consultado por los distintos matices dentro del oficialismo, Valdés sostuvo: "No me imagino unas PASO entre Alberto (Fernández) y Cristina, imagino que él va a conversar con ella y lo van a resolver".