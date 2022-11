Cinco nombres para tres cupos, el dilema de la lista final para la "Scaloneta"

Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deciden, a contrarreloj, el plantel con el que jugarán en Qatar 2022

Los dilemas a resolver por Scaloni

Juan Foyth en acción con la camiseta de Argentina./Foto: EFE

Facundo Medina, un futbolista seguido desde siempre por Scaloni

Cristian "Cuti" Romero, con la mira en Qatar 2022 /Foto: AFP

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, tiene 23 de los 26 nombres de la lista "definidos" y maneja cinco opciones para los tres cupos restantes.A cuatro días de la fecha límite para entregar la nómina oficial de 26 futbolistas a la FIFA, el cuerpo técnico ya tiene 23 jugadores "definidos".Así lo anticipó el presidente de laScaloni inició el día con buenas noticias que llegaron desde París ya que tal como estaba previsto,Luego, el resto del cuerpo técnico integrado por Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar observó en vivo a Arabia Saudita, el rival del debut mundialista del próximo martes 22 de noviembre en el estadio Lusail, que empató 1-1 ante Panamá.A su vez, Franco Armani junto al juvenil Federico Gomes Gerth realizaron bajo los órdenes de los preparadores Damián Albil y Martín Tocalli un leve entrenamiento.Entre las constantes reuniones de Scaloni con sus colaboradores crece cada vez más la posibilidad delY por este motivo también aumentan las chances de Juan Foyth, quien luego de dos meses de recuperación por una lesión en la rodilla izquierda jugó el miércoles 15 minutos para Villarreal contra Espanyol por LaLiga española.El ex Estudiantes de La Plata sería el noveno elemento junto a Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.Foyth, al igual que Gerónimo Rulli -uno de los tres arqueros junto a Emiliano Martínez y Franco Armani-, tienen un compromiso con su club por Copa del Rey pero hay gestiones para que puedan ser liberados.Un escalón por debajo de Foyth asoma Facundo Medina, el ex River y Talleres, que atraviesa un gran momento en Francia en su tercera temporada en Lens.El defensor zurdo está muy bien considerado por Scaloni pese a que solo disputó diez minutos en todo el ciclo: ingresó contra Bolivia en La Paz y ante Uruguay en el estadio Monumental, ambos por las Eliminatorias sudamericanas.Todavía más atrás quedaron las posibilidades de Marcos Senesi, quien optó jugar para Argentina pese al intento de Italia por nacionalizarlo.En el, tras la dura baja de Giovani Lo Celso, la situación parece estar más clara ya que serían siete futbolistas: Leandro Paredes y Guido Rodríguez para el centro, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios como internos por derecha y Alexis Mac Allister y Alejandro Gómez, como alternativas por izquierda.A este grupo se le suma Enzo Fernández, el ex River Plate que brilla en Benfica y parece haberse ganado un lugar con los 63 minutos oficiales que disputó con la camiseta de la selección en la última gira por Estados Unidos.En la parte ofensiva surgen las mayores dudas porque Paulo Dybala, Ángel Correa y Joaquín Correa pelearían por los últimos dos lugares.La "Joya" está inactivo desde el 9 de octubre por una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda y está en la última fase de recuperación.Sin embargo, el entrenador de Roma, el portugués José Mourinho, puso en duda su presencia en el partido del domingo próximo ante Torino y eso reduciría sus chances.Si está en condiciones, el cordobés se quedaría con un pasaje y el otro saldría en un mano a mano entre los Correa.Ángel siempre fue una fija en las convocatorias de Scaloni pero esas presencias no siempre terminaban con minutos de juego. De hecho, en todo el ciclo jugó dos veces desde el inicio: contra Alemania en un amistoso en 2019 y en la Copa América 2021 ante Bolivia en un equipo alternativo.Con el "Tucu" sucede algo parecido. Fue el autor de uno de los goles más importantes del ciclo (el 2-1 contra Bolivia en La Paz) pero de titular salió en dos partidos y en ambos fue reemplazado.En ese sector, los confirmados sonEste último, un comodín que siempre aportó soluciones al cuerpo técnico, también está entre los "tocados" ya que no juega con Fiorentina desde el pasado 22 de octubre por una lesión muscular.Algo similar ocurre con el "Cuti" Romero, quien sería liberado el sábado después del partido entre Tottenham y Leeds por la Premier League pero no suma minutos desde el 26 de octubre.El cuerpo técnico del campeón de América todavía tiene que pasar un obstáculo más ya que el fin de semana la mayoría de los convocados tendrán partidos en sus respectivos equipos en Europa y recién el domingo por la noche podrán sacar las últimas conclusiones.