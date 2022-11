"Queremos que los dólares de las reservas se usen para la producción y el trabajo"

Massa anunció el regreso de las ventas de gas a Chile en firme y el aumento de las exportaciones

El ministro de Economía anunció el regreso de las ventas de gas a Chile con contratos en firme y confió en revertir la cuenta de energía a partir del aumento de las exportaciones con el desarrollo de Vaca Muerta.



"Sólo con las perforaciones o fracturas que el año que viene se van a poner en marcha para llenar el Gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar terminado el 20 de junio, nos va a permitir que en 2025 la cuenta de oil, de petróleo, que hoy es negativa para la Argentina, pase a ser positiva, no a precios de hoy sino a precios históricos", dijo Massa al hablar ante los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).



Además, el titular de la cartera económica anunció que "el lunes se firma la vuelta de contratos en firme de exportaciones de gas a Chile, lo que nos va a permitir aumentar volúmenes de exportación de gas en verano".



A ello se sumará el gasoducto Néstor Kirchner, que el año que viene "nos va a permitir un ahorro de US$ 2.700 millones de importaciones de GNL", agregó.



"Estamos viendo si podemos encontrar una ventana de oportunidad pero no es fácil porque el mundo se está matando por energía; energía va a ser una de las grandes batallas del mundo en los próximos 10 años", completó Massa, al participar de la 28º Conferencia Industrial organizada por la UIA en Parque Norte.