"Tenemos una mirada común sobre los problemas que el mundo atraviesa"

Fernández y Macron destacaron las miradas comunes sobre los problemas del mundo VER VIDEO

"Venimos trabajando juntos para ver cómo poder encontrar una salida a un problema que afecta la paz mundial y el desarrollo" Alberto Fernández

🇫🇷 Télam en Francia

Así llegaba el presidente Alberto Fernández (@alferdez) al encuentro con su par francés, Emmanuel Macron, en el marco de su viaje a Francia para participar del Foro de París sobre la Paz pic.twitter.com/Mmppoq2yYj — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 10, 2022

"Sé el papel que desempeñaste a título personal en este sentido; me he dado cuenta de esto en los últimos años y quiero agradecerte solemnemente aquí y decirte que vamos a hacer todo lo posible para acompañar este trabajo en favor de la paz" Emmanuel Macron

Es una alegría estar nuevamente en Francia con mi querido @EmmanuelMacron. Gracias por invitarme al Foro de París por la Paz.



Nos une una mirada común: el mundo necesita más democracia y más desarrollo. Para ello, debemos encontrar una salida pacífica a la guerra en Europa. pic.twitter.com/A7Dkm5tdfK — Alberto Fernández (@alferdez) November 10, 2022

Fernández celebró la preocupación de Francia por "resolver el problema de Venezuela" El destacó "los valores de la Revolución Francesa" que "influyeron en la independencia de América Latina", en el marco de la reunión bilaterial que mantuvo con el mandatario francés Emmanuel Macron, en la que también abordaron "la situación de Venezuela".



A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado argentino compartió un video en el que manifestó estar "feliz de estar una vez más aquí en la tierra de Emmanuel Macron, de Francia, con toda su historia que ha puesto en América Latina sus valores. Los valores de la Revolución Francesa, que tanto influyeron en la independencia de América Latina", indicó.



Fernández también se mostró "feliz de que esos valores los compartamos hasta el día de hoy, donde nos sigue preocupando el problema del crimen, el tema de las libertades, nos siguen convocando los derechos humanos y el Estado de derecho, todos temas que tenemos que resolver".



"Celebro su preocupación por ayudar a resolver el problema de Venezuela, que es parte de una herida abierta en América Latina y que debemos cerrar de una vez por todas", añadió el mandatario.



Además, Fernández escribió: "Te aprecio, amigo Emmanuel Macron. Me alegra compartir la misma visión sobre la paz que el mundo demanda. Trabajando unidos es posible".



Por su parte, el dirigente francés se mostró "muy feliz de recibir a Alberto, por la coperación entre países, para colaborar a nivel económico y social, por el clima y la lucha contra las desigualdades".



Macron también destacó la importancia de abordar "la lucha por la paz, la situacion de Ucrania y Venezuela, donde nuestra cooperación y nuestra alineación de puntos de vista son fuertes".



"Estoy muy contento de recibir a mi amigo Alberto", completó el presidente francés.

El presidentey su par francés,, analizaron en la reunión bilateral que mantuvieron en el Palacio del Elíseo, en París, temas vinculados con la seguridad alimentaria, Venezuela, la guerra en Ucrania, la cuestión económica y social con la Argentina, las inversiones francesas en el país, el triunfo de Lula en Brasil y la integración regional.Durante el encuentro, del que también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti y la embajadora de Argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, Fernández agradeció la invitación al Foro de París sobre la Paz e invitó a Macron a visitar la Argentina en los próximos meses para poder retribuir su hospitalidad.Macron reiteró su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el atentado del 1º de septiembre pasado y Fernández le agradeció y se esperanzó en que "la Justicia actúe".El mandatario argentino planteó la necesidad de rever los sobrecargos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) les cobra a los países deudores, que involucra no solo a la Argentina sino también a Ucrania por la guerra, y su par galo se comprometió a intervenir en una próxima reunión con la titular de ese organismo, Kristalina Georgieva.Sobre Venezuela, Macron aclaró que esa nación no será aislada, en coincidencia con Fernández, sobre quien repartió elogios por considerarlo "una voz tan importante en el mundo".A la vez, reiteraron su posición, expresada en diversos foros multilaterales, en relación al conflicto en Ucrania, de rechazo al uso ilegítimo de la fuerza, la violación de la integridad territorial, la necesidad de lograr un alto el fuego y de retomar el diálogo entre ambas partes para alcanzar la paz de manera urgente, respetando los derechos humanos y permitiendo el acceso a la ayuda humanitaria de manera inmediata y permanente.Respecto a la relación económica y comercial, en el marco de la Declaración Conjunta Argentina-Francia del año 2016 en la que se establecieron las relaciones privilegiadas entre ambos países, los mandatarios destacaron la importancia de ampliar la agenda comercial y de inversiones en sectores de energías renovables, gas, petróleo, infraestructura y automotriz.En este sentido destacaron el interés en la Estrategia Nacional para el desarrollo del Hidrógeno descarbonizado en Francia y pusieron en valor las posibilidades de cooperación a través de las empresas francesas con presencia en Argentina, que ya son parte del Consorcio H2Ar liderado por Y-TEC.Asimismo, celebraron la firma del acuerdo por 75 millones de euros entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Ministerio de Economía, destinado a la modernización ferroviaria de la línea Belgrano Sur.Y reafirmaron el compromiso en avanzar en los temas pendientes para concluir el Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), destacando lo ocurrido durante la Cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)-UE en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada.En esta línea también pusieron en valor la cooperación científica, tecnológica y descentralizada, en la cual Francia es el primer socio científico de la Argentina, con más de 100 proyectos en ejecución.Ambos mandatarios coincidieron en reafirmar su compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos y en sostener posiciones comunes en materias tales como las desapariciones forzadas, la protección de las personas LGBTIQ+ y la lucha contra la discriminación.El mandatario francés repasó la agenda que compartirán también este viernes en París y la semana próxima en Bali, donde ambos participarán del G20 "para hablar de la guerra en Ucrania, la situación con Rusia, el tema climático, el impacto en los países mas pobres, la fractura a nivel internacional".Además, se refirió al rol de Fernández como presidente de la Celac, y expresó que "queremos resolver el tema de la estabilidad del mundo, la construcción de un orden de estabilidad geopolítica para encontrar lo antes posible la paz en el territorio europeo y también para mejorar la situación tanto energética como alimentaria que se ha visto afectada por esta guerra que inició Rusia".Antes del encuentro, coincidieron en destacar la amistad que une a ambas naciones y en ponderar las miradas comunes sobre las problemáticas globales, en especial sobre la guerra en Ucrania, al brindar una breve declaración conjunta antes de mantener una reunión bilateral en París.En las escalinatas del Palacio del Elíseo, los mandatarios se saludaron con afecto y repartieron elogios mutuos, para luego señalar los temas que tratarán en la reunión del Foro de París que se celebra este viernes y en la reunión del G-20 que los tendrá como protagonistas en Bali la semana próxima."Nos une una mirada común sobre los problemas que el mundo atraviesa, no solamente del problema de la guerra, que es un tema que nos preocupa", dijo Fernández, quien agradeció especialmente a Macron su capacidad para "escuchar" cuando dijo "que la guerra repercutía de manera muy negativa" en los países del sur."Desde entonces venimos trabajando juntos para ver cómo poder encontrar una salida a un problema que afecta la paz mundial y el desarrollo", agregó el mandatario argentino.Además señaló que existen "miradas comunes sobre la importancia de la vigencia del Estado de Derecho, la eliminación de los discursos del odio y la necesidad de trabajar los problemas de género tratando de lograr plena igualdad la plena igualdad de las mujeres".En el foro de París el tema será el derecho de los niños y el uso de las redes, un tema por el que ambos se mostraron preocupados.Por su parte, Macron se refirió a Fernández como "amigo" y le agradeció "solemnemente" por el "trabajo por la paz" que realizó en el marco de la situación de Venezuela."Sé el papel que desempeñaste a título personal en este sentido; me he dado cuenta de esto en los últimos años y quiero agradecerte solemnemente aquí y decirte que vamos a hacer todo lo posible para acompañar este trabajo en favor de la paz", agregó.