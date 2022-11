¿Qué es la diabesidad y cómo tratarla?

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

La diabesidad es el término utilizado para describir la diabetes tipo 2, como consecuencia de la alteración metabólica en el paciente que padece obesidad.Ambas enfermedades crónicas no transmisibles implican un problema no solo para el sistema de salud público-privado sino también inciden en factores culturales, socioeconómicos y genéticos que afectan a la calidad de vida tanto del paciente como de su entorno familiar.La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.El diagnóstico y tratamiento temprano son cruciales para prevenir las complicaciones. La epidemiología de la obesidad prevé que el 60% de la población padece alteración del peso corporal.La obesidad no solo aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, sino también de dislipemia, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, ictus, tumores, artrosis, Síndrome de Apnea del Sueño, depresión, etc. que condicionan un riesgo cardiovascular muy elevado.La obesidad se define clásicamente a partir de un exceso de grasa corporal, donde se usan parámetros para su diagnóstico como el IMC (índice de masa corporal) o la medida del perímetro abdominal.El abordaje terapéutico debe ser multidisciplinario, trabajando sobre distintos pilares fundamentales en el tratamiento como el plan de alimentación, la actividad física, manejo de emociones y en algunos casos, si tiene criterio médico, los fármacos para el tratamiento de la obesidad como la diabetes.Considerar a la diabesidad con una asociación de dos patologías donde el control y tratamiento es indispensable para el futuro del paciente.Aceptar a la obesidad como una enfermedad crónica y no como un comportamiento, es el paso fundamental para el tratamiento. La obesidad esa prevenible y una enfermedad muy compleja, donde el tratamiento debe apuntar a:* Mantener un peso equilibrado que conlleva a una considerable reducción de la resistencia a la insulina, mejorando de esta manera la capacidad del organismo de asimilar la glucosa y mantenerla dentro de parámetros normales.* Realizar actividad física, presenta un doble beneficio, no solo ayuda a controlar el peso sino también contribuye a la mejora de la sensibilidad a la insulina y mayor absorción de glucosa en especial en los músculos.* Al menos una vez al año realizar exámenes de sangre en ayunas para identificar los rangos de azúcar en la sangre.* Tener un plan de alimentación balanceado reduciendo la ingesta de carbohidratos , azúcares refinados, y ultraprocesados. Es recomendable incrementar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos secos y una buena hidratación.Además contamos con múltiples fármacos para el tratamiento de la diabetes, actualmente con grandes avances no solo por sus beneficios en el control de la diabetes, sino también por sus efectos cardioprotector y nefroprotector y ayudando a reducir el peso (dulaglutide, semaglutide) mejorando el pronóstico y expectativa de vida del paciente .También en nuestro país contamos con nuevos medicamentos, aprobados por la ANMAT, para el tratamiento del sobrepeso y obesidad, dato muy útil ya que mejorando el sobrepeso, ayudará a mejorar los valores de glucemia y por ende mejor control de la diabetes. Los medicamentos aprobados en la Argentina para el tratamiento de la obesidad son orlistat, liraglutida y naltreva.Es evidente la necesidad de cambiar el paradigma actual del tratamiento de obesidad focalizada exclusivamente en el individuo, hacia uno con énfasis en la interacción entre la persona y el medio ambiente, recordando que la prevención comienza desde la infancia siendo el cimiento para la adquisición de hábitos saludables.* Cristian Lecussan, médico especialista en diabetes con orientación en sobrepeso y obesidad en Centro Médico Bionut (@bionut_obesidad).