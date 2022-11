Ataque a la Vicepresidenta: piden secuestrar los celulares de las asesoras de Milman

Los abogados de Cristina aseguran que la jueza Capuchetti tuvo "arbitrariedad y total falta de fundamentación".

"El mensaje dado a la sociedad es que matar a Cristina, a sus hijos o a su entorno no tiene costo".(A)José Manuel Ubeira(S)

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

La querella pide investigar el entorno del diputado del PRO.

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó este jueves a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado del PRO, Gerardo Milman, en la causa por el intento de asesinato en su contra e, sostuvo uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal.A su turno, el otro representante de la Vicepresidenta, el abogado José Manuel Ubeira, denunció ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones queresuelta en otro expediente, que "este no es un crimen político", algo que "claramente le resta entidad" y que "el mensaje dado a la sociedad" es que, agregó el abogado y remarcó que "todo lo que apunta a la derecha del PRO es borrado".Los abogados cuestionaron a la jueza de la causa,Ante los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia los abogados reclamaron en una audiencia presencial que se revoque la decisión de Capuchetti de no ordenar el secuestro para someter a una pericia los celulares de las dos asistentes de Milman.Se trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes declararon en calidad de testigo en la causa y para la querella incurrieron en contradicciones y además en el caso de la última fue denunciada en otra causa por supuesto lavado de dinero a raíz de una sociedad en la que su socia tendría relación con la detenida por el intento de homicidio Brenda Uliarte., sostuvo Aldazábal y recordó que la jueza no delegó la pesquisa y la mantiene bajo su órbita por lo cual se niega "una prueba esencial" ante la "gravedad institucional de lo que se está investigando"."Se trata del deber de investigar de la Justicia", agregó el abogado y remarcó que Capuchetti es "una persona que asumió la investigación, no la delegó y no les hizo una sola pregunta" a las asesoras de Milman cuando las citó a declaración testimonial.Además remarcó comovinculada a cómo disparar a corta distancia, antes de que otro saque un arma. Esta doctrina a la Argentina la trajo Milman".Aldazábal remarcó que en la causa se corroboró todo lo que declaró el testigo de esa conversación de Milman en la confitería ubicada frente al Congreso Nacional, de apellido Abello.agregó sobre el viaje que emprendió el diputado del PRO a esa ciudad luego de haber estado en la confitería.Ubeira remarcó que a esta altura de los hechos será una "medida tardía y vana" por la prueba que pueda obtenerse y criticó a los jueces frente a los cuales hablaba por haber ordenado excarcelar a los integrantes de Revolución Federal en otra causa que investiga a esa agrupación."(Jonathan) Morel se fue por la puerta después de haber escrito que los iba matar y que iban a tener miedo de salir a la calle. Estamos acá sentados porque tenemos que recorrer el pedestal para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la realidad es que no esperamos nada", dijo.Ubeira recordó al juez Llorens, sentado frente a él en la mesa de la sala de audiencias del segundo piso de la Cámara, que fue el autor de un voto en otra causa penal donde en minoría postuló que había que "quitarle los fueros a la Vicepresidenta para ordenar su detención".En la audiencia -que comenzó pasadas las 10 y se extendió por media hora- estuvieron presentes Bertuzzi y Llorens, mientras que Bruglia siguió sus alternativas por videoconferencia.En tanto,"Preservarle la vida es una responsabilidad de ustedes, hagan lo que quieran con esto, pero estos animalitos están dando vueltas", indicó el abogado José Manuel Ubeira en relación a los excarcelados de la agrupación Revolución Federal, investigados en otra causa judicial.En la audiencia y frente a los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que con las excarcelaciones "el mensaje dado a la sociedad es que con la liberación de todas estas personas, matar a Cristina, a alguno de sus hijos o su entorno, no tiene costo""Les vengo a trasmitir la voz de la clienta, lo que piensa y, doctor (dijo mirando al camarista Llorens) no ayuda que haya un voto suyo donde dice que hay que sacarle los fueros y detenerla", agregó sobre otra causa penal en la que está imputada la Vicepresidenta., enumeróAdemás, recordó que el 1 de septiembre intentaron matar a la Vicepresidenta pero "en la previa se tiraron cascotes" y después "desapareció la información del celular que usaba Montiel (Fernando Sabag Montiel, detenido como autor del hecho) y tras esto la Policía Federal dejó escapar a Brenda Uliarte y tuvo que ir el secretario del juzgado a pararla en un tren"."Estamos ante un montaje de seguridad", concluyó.