Empresarios destacaron el "alto potencial de la industria en un mundo de nuevas oportunidades"

De Mendiguren: “En el mundo ven a Argentina como un activo público global”

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que “en el mundo ven a Argentina como un activo público global por todo lo que tiene para ofrecer”, principalmente en materia de energía, alimentos, minería y economía del conocimiento.



Al disertar en Parque Norte en el panel “Política productiva y Pyme: ¿Cómo complementar las urgencias de corto plazo con la estrategias de largo plazo?” de la 28° Conferencia Industrial de la UIA, De Mendiguren destacó que “la prioridad es sostener el crecimiento, pero con desarrollo económico”.



En ese sentido, aseguró: “Ya probamos los planes de estabilización a través de políticas de ajuste; eso trae caída de la actividad y de la recaudación y del empleo”.



De Mendiguren agregó: “Creemos en una Argentina con un fuerte proceso industrial, que es la única salida genuina para salir de los problemas crónicos del país, que cada tanto vuelve a la restricción externa y las crisis”.



Por otro lado, el funcionario cuestionó las miradas pesimistas sobre el país al asegurar que “en el mundo ven a Argentina como un activo público global por todo lo que tiene para ofrecer”.



Además, dijo que en su reciente gira por España “todos me hablaban de nuestro potencial en la cadena del hidrógeno, en la industria 4.0, en alimentos y energía”.



En materia de economía del conocimiento, vaticinó que “el año que viene vamos a pasar de US$ 7.000 millones a US$ 10.000 millones en exportaciones, gracias a las medidas que tomamos”.



Por último, De Mendiguren subrayó los buenos indicadores en materia de actividad: “El año pasado tuvimos uno de los niveles de crecimiento más grande del mundo pospandemia”.