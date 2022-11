Cafiero adelantó que la Argentina pedirá un "cese al fuego" entre Ucrania y Rusia

El comercio con Arabia Saudita "abre mercados para empresas y economías regionales"

El canciller Santiago Cafiero afirmó que avanzó en negociaciones con Arabia Saudita respecto de una agenda amplia "que abre mercados para las economías regionales y para las empresas de tecnología", en el marco de la VII Reunión de la Comisión Mixta binacional desarrollada el miércoles en la ciudad de Riad.



El encuentro tuvo lugar con el objetivo de diversificar exportaciones y promover inversiones, en el marco de "una agenda amplia y diversa que abre mercados para las economías regionales y para las empresas de tecnología, en un encuentro de alto nivel", destacó Cafiero a Radio 10.



Al respecto, señaló que se trata de un país con el cual Argentina "tiene relaciones bilaterales hace mucho tiempo, e intenta ahora afianzar esas relaciones económicas y comerciales".



Cafiero destacó que en los primeros nueve meses del año, "ya tenemos el récord de exportaciones a Arabia Saudita, con casi US$ 1.000 millones de exportación", y añadió que hay "un comercio equilibrado, balanceado, de US$ 2.000 millones en términos comerciales, con lo cual se abren muchísimas posibilidades" para la Argentina.



En ese sentido, precisó que la posibilidad es "no solo para la producción de alimentos, sino también para desarrollo, para la aplicación de tecnología en la producción".



Además, refirió que las relaciones bilaterales con ese país permiten desarrollar no solo el sector agroindustrial, sino también "la rama del sector farmacéutico".



"Ellos (por Arabia Saudita) empezaron a trabajar en una formación de gas no convencional similar a la que nosotros tenemos en Vaca Muerta, en donde tenemos ya doce años de trabajo desarrollando ese tipo de tecnología", indicó el canciller, por lo que sostuvo que "se abren oportunidades de negocios importantes para las empresas argentinas".



También agregó que se dialogó sobre la política satelital de la Argentina, y "el desarrollo conjunto que se puede hacer con las agencias espaciales de ambos países".



Por otro lado, dialogaron sobre la posibilidad de llevar adelante "una empresa conjunta con Arabia Saudita para una planta de fertilizantes en Bahía Blanca", y también respecto al trabajo que se viene impulsando "en relación al uso de tecnología nuclear con fines pacíficos, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer a partir del uso de esta energía".



La comitiva argentina estuvo integrada además por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; el embajador argentino en Arabia Saudita, Guillermo Nielsen; y el secretario de Agricultura, Juan Bahillo, entre otros.