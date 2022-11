Un desarrollo argentino: la loción capilar contra la calvicie que demostró alta eficacia

La loción fitocosmética capilar Ecohair, bajo patentes del CONICET, ayuda a combatir la calvicie. Foto: Laboratorio Garré Guevara.

Laboratorios Garre Guevara SRL es una empresa de base tecnológica (EBT) constituida a partir de tecnología CONICET.

La loción y sus resultados

La empresa promueve la transferencia tecnológica entre el sector público y el sector privado.

La innovación y el acompañamiento estatal

La historia tiene su origen en una extensa investigación del(Iquimefa/Conicet), liderado por las doctoras Claudia Anesini y María Rosario Alonso y el doctor Roberto Davicino, quienes basados en la utilización de la jarilla como planta medicinal por los pueblos originarios, estudiaron los principios activos de la jarilla combinados con los principios activos del café y descubrieronEste descubrimiento derivó luego enbajo la cual se encuentra estaque se basa en las propiedades naturales de la jarilla (Larrea Divaricata) y Café descafeinado (Coffea arábica), yEs elaborado poruna empresa pyme de base tecnológica (EBT) constituida a partir de tecnología Conicet, que concentra sus actividades en el desarrollo, la producción y comercialización de tratamientos para la recuperación y salud capilar basados en ingredientes deEste laboratorio se presentó a una convocatoria de lay recibió financiación para la Implementación de un Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tratamientos Capilares.Ese acompañamiento estatal tiene entre sus objetivos el de "facilitar y alentar a las empresas a que incursionen en el camino de desarrollar nuevos procesos y nuevos productos que a"La agencia hoy administray están relacionados con subvencionar aEl complemento de esa cara de la agencia es el trabajo con. Tenemos más dey aliviamos, aportamos subsidios o créditos según el grado de desarrollo tecnológico que implique", precisó a Télam Fernando Peirano, presidente de Agencia I+D+i.Sergio Garré, socio gerente del Laboratorios Garré Guevara, remarcó a Télam que "laocupa un lugar fundamental en la estructura organizativa del laboratorio, tanto en la planificación estratégica como en el desarrollo de productos sustentables"."La innovación y el desarrollo de investigadores argentinos junto a la empresa dieron lugar a una línea de productos únicos, efectivos y naturales contra la alopecia o calvicie, una problemática que afecta al", agregó.Sobre el producto, Ecohair explicó que es una loción fitocosmética capilar que ayuda a combatir la calvicie. Trabaja "nutriendo y fortaleciendo desde la raíz del cabello, deteniendo y previniendo la caída del pelo, revitalizando el crecimiento capilar y controlando la caspa"."No contiene parabenos ni alcohol ni presenta reportes de efectos adversos en su uso", sostuvo y agregó que "demostró excelentes resultados en alopecias no cicatriciales, peroEn particular, el laboratorio demostró "notables resultados en recuperación capilar, con una eficacia inédita del 84,6%. para su loción spray, verificada en estudios clínicos publicados enórgano oficial de la", detalló.La investigación se realizó en hombres y mujeres que presentaban diagnósticos con, y la eficacia fue comprobada utilizando la loción durante"La pueden usar tanto hombres como mujeres que tengan algún tipo de alopecia no cicatricial y al tratarse de un producto fitocosmetico no se necesita receta médica", especificó.En materia de innovación, uno de los roles del Estado tiene que ver con "facilitar, alentar a las empresas a que incursionen en el camino de desarrollar nuevos procesos y nuevos productos que", explicó Peirano."Para que las empresas avancen por ese camino, el camino tiene que estar lo más facilitado posible porque uno de los obstáculos son los costos asociados a la incertidumbre. La incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a llevar desarrollar una tecnología asociada a un nuevo producto, cuál va a ser el retorno de inversión, cuáles van a ser los clientes y las oportunidades de ventas", detalló.En esa línea, remarcó que una parte de ese costo se puede "aliviar desde el Estado para que haya más empresas que se animen, y lo hagan en una escala más amplia", y expresó que una forma de aliviar ese costo de innovar y de desarrollar tecnología se realiza "con algunos instrumentos económicos como son los".Sobre este laboratorio, contó que la agencia contribuyó "con el equipamiento de primer nivel y alta sofisticación", y con el hecho de "a alentar a esta empresa y acompañarla en la instalación de unque no solo garantice las condiciones de los productos que ofrece a los consumidores, sino que también le permita hacer un ejercicio de aprendizaje de prueba y error, y de ir mejorando"."El alivio económico para comprar ese equipamiento parcialmente lo financió la agencia y la otra parte lo puso la empresa. Lo que le lepermite a esta pyme tener unaenorme para transformar una idea en un producto bien específico, calibrado y con gran impacto", subrayó.Peirano mencionó que "el desarrollo argentino necesita de nuevos actores y más actores, de nuevas y más pymes, de nuevas y más empresas de base tecnológico", y enfatizó que necesita especialmente combinar "tres piezas que Argentina las tiene y cuando las logra articular, avanza en dirección al desarrollo:"Ninguno de los tres parámetros nos alcanza por sí solo para impulsar el desarrollo, pero combinándolos se abren oportunidades, las buenas ideas se transforman en resultados concretos, en nuevos proyectos y aparecen los empleos y las exportaciones", concluyó.