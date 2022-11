Los talibanes prohíben a las mujeres los parques de Kabul

Prohibieron a las mujeres acceder a los parques y jardines de Kabul. Foto: AFP.

, uno de los últimos espacios de libertad que tenían ante las severas restricciones impuestas por el movimiento islamista talibán desde su regreso al poder en Afganistán.A principios de semana, los talibanes pidieron a los responsables de parques y jardines que cerraran sus puertas a las mujeres, luego de haber instalado horarios y días diferenciados para que hombres y mujeres no se cruzaran., justificó un vocero del Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en declaraciones a la agencia de noticias AFP., añadió el vocero, Mohammad Akif Sadeq Mohajir.Desde su regreso al poder en agosto de 2021 tras 20 años de guerra y la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes reimpusieron una interpretación fundamentalista del islam.Las autoridades no dejaron de recortar las libertades de las mujeres: están obligadas a llevar velo integral, no pueden acceder a la educación secundaria y tienen prohibido viajar solas fuera de su localidad.