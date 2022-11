La gran encrucijada de Scaloni pasa por un defensor más o un delantero menos

Lionel Scaloni. Foto: AFP.

La primera variante

Otra posibilidad

La hora de la decisión

La lista previa para el Mundial de Qatar se achicó hasta lo mínimo de su extensión ya que al técnico Lionel Scaloni sEn esa apuesta se debate la misma duda que puso de manifiesto casi un mes atrás,Si se decide por lo primero, entonces el defensor, que volvió a jugar en el Villarreal, tiene un pie afuera y, consecuentemente, el delantero de Atlético de Madrid,, los dos adentro.Claro que allí podría surgir otra variante, porque si Scaloni no lo vio bien a Foyth (de hecho en los pocos minutos que estuvo en cancha mostró varias dudas, entendibles por su prolongado parate) pero sigue pensando en nueve defensores, podría recurrir a, que ya estuvo en varias convocatorias y tiene un gran presente en el Lens francés.Si así fuera, entonces el Correa rosarino tendría los dos pies afuera del Mundial, algo que tampoco es del agrado de Scaloni, porque el ex San Lorenzo siempre estuvo al pie del cañón en cada citación, aun ante compromisos de muy poca trascendencia.Por eso es que el líder de la "Scaloneta" está detenido por estas horas ante una encrucijada de la que deberá salir, más que nunca en este caso, por arribo o por abajo, en menos de cinco días, porque el próximo lunes 14 estará obligado a tomar una decisión, ya que se vencerá el plazo para presentar a los 26 nominados finales que disfrutarán nada menos que de ser parte de un Mundial de fútbol.Y mientras esto avanza, varios componentes de esta prelista de 27 vieron acción en distintas competencias europeas con mayor o menor suerte, aunque si con la fortuna de que no se hayan registrado nuevos lesionados.jugaron en el partido que Benfica le ganó por 1 a 0 a Estoril por la Copa de Portugal, mientras que lo mismo hicieron, que fue quien lo reemplazó en la caída ante Mallorca, por LaLiga, de España.Por el mismo camino transitó en la Carabao Cup inglesa, autor del segundo tanto de Manchester City en la victoria por 2 a 0 ante Chelsea.También marcó un tantoen la goleada por 6 a 1 de Inter sobre Bologna. El bahiense permaneció una hora en cancha y su compañero de equipo, el tucumano Joaquín Correa permaneció en en banco de suplentes sin ingresar.En Villarreal, donde el arquerojugó todo el encuentro en la victoria por 1 a 0 como visitante de Espanyol, en Barcelona, la noticia más importante para Scaloni fue la reaparición del polifacético defensor, que disputó los últimos 15 minutos sin demasiada trascendencia en el juego, pero se abrió una puerta para quedar en la lista definitiva de 26 convocados, algo que pelea palmo a palmo con el Correa de Atlético Madrid.Y en ese trayecto de recuperaciones también fue valorable la presencia como titular del volanteen Bayer Leverkusen, que superó por 2 a 1 como visitante a Colonia por la decimocuarta fecha de la Bundesliga alemana. Fue relevado a los 13 minutos del complemento.Los que no vieron acción en esta jornada de fútbol en Europa fueron(preservados por el técnico argentino, Jorge Sampaoli) y el suspendidoen Sevilla, y lo mismo aconteció conen Brighton & Hove (fue preservado para el juego del domingo ante el Aston Villa del arqueropor la Premier League), en Inglaterra, donde tampoco actuóen Tottenham Hotspur.Justamenteson los principales candidatos a reemplazar apara el debut de Argentina frente a Arabia Saudita del 22 de noviembre próximo, por el Grupo C de la Copa del Mundo en Qatar.Precisamente Lo Celso, que no jugará el Mundial porque deberá operarse de la desinserción del bíceps femoral derecho, será intervenido mañana en Finlandia y el tiempo estimado para su recuperación es de aproximadamente tres meses.El otro jugador que estaba en condiciones previas similares a las de, quien en principio barajaba la posibilidad de volver a jugar el próximo domingo para la Roma frente a Torino, por la Liga Italiana. El cordobés se lesionó hace exactamente un mes, el 9 de octubre pasado, al rematar un tiro penal que le dio la victoria a su equipo sobre Lecce por 2 a 1.Sin embargo esa posibilidad fue relativizada por el entrenador de la Roma, el portugués José Mourinho, quien aseguró no estar muy convencido todavía de darle algo de rodaje a Dybala en ese encuentro. "No sé todavía si Paulo estará disponible para el domingo", avisó el entrenador, que al momento de la lesión en el bíceps femoral izquierdo dijo que el argentino no volvería a jugar por su equipo "hasta 2023".Las cuenta regresiva no se detiene porque el tiempo es incontenible, y Scaloni, que hoy viajó rumbo a los Emiratos Árabes, sigue pendiente de una lista final a la que lógicamente se quieren subir todos, pero solamente podrán hacerlo 26 futbolistas.