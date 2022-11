Massa mantuvo un encuentro con los líderes de las principales empresas cripto

Foto: Prensa Economía.

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo un encuentro en el Palacio de Hacienda con los líderes de las principales empresas cripto y firmas tecnológicas, en la previa a la conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain (Labitconf) que se realizará entre el jueves y el sábado en la Ciudad de Buenos Aires.En el encuentro estuvieronTambién participaronMassa estuvo acompañado por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.Durante el encuentro, el ministro dijo a los líderes de las principales empresas cripto:"Argentina tiene elegibilidad regional en este esquema y podemos llevarlo a escala global. Tenemos que ver cómo viabilizar este sistema porque Argentina puede ocupar un lugar de relevancia en los próximos años en materia de conocimiento", sostuvo Massa, tras lo cual les dijo: "ustedes son protagonistas de esta revolución tecnológica global."Tenemos que ponerle inteligencia juntos para encontrar formas para que el Estado haga posible el trabajo en esta materia para posicionar a la Argentina como uno de los líderes a escala global. Si tuviéramos libre circulación de crypto, pero dentro del régimen jurídico y tributario argentino, no habría problemas porque no se afectarían a las reservas", agregó.Por último subrayó que "las blockchain sirven al proceso de modernización del Estado".Fuentes del Ministerio de Economía precisaron que durante el encuentro los asistentes le describieron al ministro Massa la realidad del escenario cripto argentino, regional y global, y dimensionaron la relevancia de nuestro país en el contexto global.y del resto de las criptos luego de que Binance confirmara que no avanzará en su decisión de adquirir a uno de sus principales competidores, la plataforma de intercambio FTX, que entró en crisis después de retiros masivos de usuarios.El Bitcoin (BTC) se ubicó por debajo de US$ 16.000, el nivel más bajo desde noviembre de 2020, con lo que acumula una baja superior a 20% en las últimas 48 horas, situación similar a la que enfrentan el resto de las monedas digitales como Ether, Solana, Polkadot, Cardano y Avalanche, entre otras.