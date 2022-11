Biden ratificó su "intención" de ir por la reelección y dijo que impedirá la vuelta de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que tiene la "intención” de buscar un segundo mandato, pero que lo decidirá con seguridad "a principios del año que viene", y adelantó que usará la Constitución para tratar de impedir un eventual regreso de Donald Trump a la casa Blanca, aunque instó a terminar la “guerra política" con el Partido Republicano.

“Creo que todo el mundo quiere que me presente, pero vamos a conversarlo y no quiero apurarme hacia una u otra decisión”, añadió.

Yesterday was a good day for democracy and a good day for America.



Our democracy has been tested in recent years. But with their votes, the American people have spoken and proven once again:



Democracy is who we are.