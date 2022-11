Moreau dijo que los camaristas que liberaron a Revolucion Federal son "guardaespaldas de Macri"

Leopoldo Moreau criticó en el Congreso Nacional a los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal

El diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau,por haber liberado a miembros de Revolución Federal y dijo que esos jueves actúan como "guardaespaldas del expresidente Mauricio Macri".Moreau planteó una cuestión de privilegios en la sesión especial que se realiza en la Cámara de Diputados contra los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por haber confirmado la liberación de miembros de Revolución Federal, en el marco de la investigación del atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández.anunció.Señaló que los "camaristas están actuando ya no solo como guardaespaldas del expresidente (Mauricio) Macri, lo que es peor, en su último fallo están actuando como guardaespaldas de lo que el juez Martínez de Giorgi, y el fiscal (Gerardo) Pollicita, que no pueden ser tachados de ninguna manera como simpatizantes del kirchnerismo, han señalado como un delito continuo respecto a quienes habían sido detenidos como agitadores de este agrupamiento de derecha, nazi fascista, que se denomina Revolución Federal”.Y marcó queMoreau destacó:, ya no del expresidente de la Nación, sino de los que llevaron adelante una campaña de violencia sistemática que pudo haber derivado en la muerte de la vicepresidenta de la Nación Argentina".En esa línea agregó que "cuando aparecieron algunos nombres de quienes financiaban estas actividades, o eventualmente algunos nombres de algún legislador que pudo haber tenido alguna actividad inspirativa en esta cuestión, esta Cámara inmediatamente dictó estos fallos para cerrar la investigación”.