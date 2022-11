Doñate confirmó que será nuevamente propuesto como representante del FdT ante Magistratura

Doñate. "Es un delirio, falta que la Corte se lleve la llave del Congreso y la Casa Rosada".

El senador del Frente de Todos (FdT) por Río Negro Martín Doñate confirmó que volverá a ser presentado como representante por la segunda minoría del oficialismo en el Consejo de la Magistratura yEn declaraciones a la prensa en el Senado, Doñate sostuvo que "Además, en declaraciones a El Destape Radio, Doñate consideró que la revocación de su nombramiento lo hizo una Corte Suprema "que en su composición tiene dos miembros que aceptaron ingresar gracias al decreto del entonces presidente Mauricio Macri y la ingeniería diseñada por Fabián Rodríguez Simón".", agregó.El senador rionegrino explicó quey de continuar así "cada vez que un proyecto político quiera instrumentar una medida para cumplir con su plataforma electoral estaremos atados a lo que decidanDoñate aseguró que el viernes próximo termina la gestión actual del Consejo y que no habrá sesión de aquí a esa fecha. Además dijo que"Lo que venía a darle dinamismo a la acción de Magistratura terminó siendo una 'plancha'. Hay una lista para cubrir juzgados, no sólo en Comodoro Py sino en el interior del país y por la inacción del presidente el Consejo (Horacio Rosatti) no está funcionando", agregó.Para el senador oficialista"Aquí hay un claro conflicto de poderes, hay una crisis institucional que no tiene precedentes en nuestra reciente historia", indicó, y acusó a la Corte Suprema de "arrogarse la suma del poder público".el martesen ely consideró que esa banca corresponde al representante del PRO, Luis Juez.