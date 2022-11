Lula se reunió con líderes parlamentarios y judiciales, mientras identifican a bloqueadores

Lula se reunió con líderes parlamentarios y judiciales en Brasilia

Hoje me encontrei pela primeira vez com o presidente da Câmara dos Deputados, @ArthurLira_. O país precisa de diálogo e normalidade.



🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/mloDPuQ3Qv — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

Hoje em Brasília me encontrei também com o presidente do Senado @rodrigopacheco e senadores de diversos partidos.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YtKXpHSaJ2 — Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

Los Bloqueos

Los bloqueos se extendieron varios días tras la proclamación de Lula. Foto: AFP

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este miércoles en Brasilia con las máximas autoridades de las dos cámaras del Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el contexto de la transición hacia su asunción el 1 de enero, después de imponerse al mandatario Jair Bolsonaro en el balotaje.Paralelamente,en un mensaje en el que compartió un breve video de su encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un legislador del bloque de centroderecha conocido como Centrao y aliado de Bolsonaro.Lira dijo que pretende ayudar con la gobernabilidad del nuevo gobierno, según la televisora CNN Brasil., apuntó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la cámara baja, Reginaldo Lopes, presente en el encuentro.En su primera visita a Brasilia después de la victoria electoral del 30 de octubre, Lula se reunió también con los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco; el STF, Rosa Weber, y el TSE, Alexandre de Moraes.agregó el exmandatario al cabo de esas reuniones, también en Twitter.afirmó el senador electo Flávio Dino, del Partido Socialista Brasileño (PSB), aliado del PT, que acompañó a Lula en el encuentro con Weber.Lula tenía previsto permanecer en Brasilia por dos días, según el exministro Aloizio Mercadante, y el jueves por la mañana se reunirá con parlamentarios de bancadas aliadas en la sede del Centro Cultural Banco do Brasil, anunció su oficina de prensa.También en la capital está desde el martes el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, máximo responsable de los equipos de transición del PT en el contacto con representantes del gobierno de Bolsonaro.Mientras tanto, el presidente del Ministerio Público del estado Santa Catarina, Fernando Comin, reveló que entregó el martes a, dijo Comin a la radio CBN, según el portal de noticias G1.El jefe de los fiscales regionales explicó que “no se pueden decir nombres para no entorpecer las investigaciones”.“Lo que sí puedo señalar es que hasta el momento se identificaron más de 12 empresarios y líderes, un cotejo de datos, y la actividad de estas personas en las redes sociales, detrás de escena, en los movimientos,, agregó.Comin evitó precisar el número total de organizadores de esas protestas identificados en todo el país e indicó que la investigación procura detectar también de dónde provinieron las órdenes de acciones coordinadas.“No podemos confirmar que el origen sea Santa Catarina; hay ramificaciones aquí en Santa Catarina, presentamos un informe de inteligencia, por lo tanto confidencial, señalando algunos líderes que fueron identificados, entre ellos empresarios, concejales, agentes políticos, y debemos seguir investigando”, dijo.Asimismo, el fiscal general del estado San Pablo, Mario Sarrubbo, que también se reunió con Moraes, afirmó tras ese encuentro que la preocupación de las autoridades era identificarEn Santa Catarina, el Ministerio Público dio 24 horas a la Policía Militar para detallar las acciones realizadas para despejar las vías urbanas ocupadas por actos antidemocráticos.Además, denunció actos de violencia contra las fuerzas de seguridad después de que, por lo que un hombre sorprendido in fraganti deberá responder por intento de homicidio.“Este movimiento antidemocrático, por no ser pacífico, impide el derecho de ir y venir y agrede a la democracia”, dijo el Ministerio Público de Santa Catarina en un comunicado.Paralelamente, la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de rutas) sacó de las calles de Santa Catarina a dos efectivos captados en un video diciendo que no multarían a los bolsonaristas por bloquear vías., y las negociaciones buscan garantizar la gobernabilidad con un Congreso potencialmente opositor.El mandatario electo fijó como prioridad que el programa Auxilio Brasil, al que prevé redenominar Bolsa Familia, garantice un subsidio equivalente a 120 dólares a la población humilde, así como el aumento del salario mínimo."No podemos comenzar 2023 sin el auxilio, sin un aumento real del salario mínimo, fue prometido al pueblo en las urnas”, dijo en estos días la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.