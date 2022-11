Los demócratas resisten el embate republicano y prolongan la incógnita por el Congreso

Faltan definir las últimas bancas para definir las dos cámaras del Congreso

Los estadounidenses votaron 435 representantes, 35 senadores y 36 gobernadores. Foto: AFP

Trump predijo un rotundo triunfo republicano en las legislativas, que no se terminó de concretar. Foto: AFP

Biden espera al menos retener el senado

El control del Congreso de Estados Unidos seguía este miércoles en suspenso un día después de las elecciones, luego de que candidatos del gobernante Partido Demócrata se impusieran en varias carreras y privaran a los republicanos del triunfo aplastante que esperaban ante el descontento general con el presidente Joe Biden.En la noticia más alentadora para el mandatario, cuyo margen de maniobra dependerá del control del Legislativo,aunqueporque ninguno de los aspirantes alcanzó el 50% de los votos.Wincosin era uno de los estados que demoró su definición, pero ya está resuelto que el republicano Ron Johnson derrotó al demócrata Mandela Barnes, que pretendía ser el primer senador negro local.pero con una distancia menor de la que aspiraban tener., según proyecciones de CNN y otros medios estadounidenses.Los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado se pusieron en juego en las elecciones del martes, que se celebraron a la mitad del mandato de Biden, asumido en enero de 2020., en los quetambién se anotaron varias victorias, incluyendo enestados que fueron clave para el triunfo de Biden sobre el expresidente republicano Donald Trump en las presidenciales de 2020.Sin embargo,, otros estados que suelen decidir la elección presidencial y que hace dos años habían ido para Biden, aunque por escaso margen.El resultado de las contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado determinará el futuro de la agenda de Biden y servirá como un referendo sobre su gestión en momentos de alto malestar por la inflación récord y de preocupaciones sobre la situación general del país.incluyendo en casos de vacante en la Corte Suprema., que había pronosticado el martes una "gran noche" para las decenas de candidatos republicanos por los que había hecho campaña y que esperaba capitalizar un abrumador triunfo de su partido para volver a postularse a la Casa Blanca en 2024.Sus aspiraciones, sin embargo, chocaron no solo con el desempeño inesperadamente bueno de los demócratas, sino también con la contundente ren las primarias de 2024, previas a la presidencial.Otros líderes republicanos, no obstante, se mostraban optimistas, aun revisando sus ambiciones a la baja, al apuntar a lo parejo de carreras en distritos electorales donde se suponía que los demócratas ganarían con claridad.líder de la bancada de su partido en la Cámara Baja.por su parte, el líder de la bancada republicana en el Senado,en declaraciones a la cadena NBC.Del otro lado, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Ronald Klain, sintetizó en su cuenta de la red Twitter la alegría oficialista: "Nunca subestimes; cuánto se subestima al equipo Biden", escribió.Entre los gobernadores estatales,, donde Maura Healey será la primera mujer abiertamente lesbiana en liderar un estado.Maryland, por su parte, tendrá a su primer gobernador afroamericano y al tercero de la historia de Estados Unidos, Wes Moore.El campo demócrata todavía no se había manifestado sobre Arizona, donde el desenlace de la carrera entre la trumpista Kari Lake, dada como favorita, y la demócrata Katie Hobbs seguía siendo una incógnita.Tras dos años abundantes en teorías conspirativas sobre la transparencia de los comicios, la votación transcurrió sin denuncias de grandes irregularidades, pero Trump, que afirma que Biden le robó la elección de 2020, volvió a insinuar, sin mostrar pruebas, que también podría haber habido fraude en esta elección.Los comicios coronaron una campaña que volvió a atizar la rampante división política de Estados Unidos y agitó fantasmas sobre su compromiso con un futuro democrático, con cientos de candidatos leales a Trump que llegaron a la elección rechazando comprometerse a aceptar los resultados en caso de no ganar.A esta, incluyendo un reciente ataque al marido de la líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, dentro de su propia casa, que completan un ambiente social de creciente toxicidad.Los comicios son los primeros desde un fallo de la Corte Suprema, de este año, que terminó con el derecho a nivel federal para que las mujeres puedan poner fin a su embarazo y dejó la cuestión en manos de los estados, muchos de los cuales prohibieron el aborto desde entonces.Votantes dey los de Kentucky rechazaron una enmienda que la hubiese prohibido en la constitución estatal, en referendos paralelos a las elecciones de mitad de mandato.En otros referendos,El uso recreativo del cannabis ya es legal, por lo tanto, en 21 estados del país.