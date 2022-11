Te seguimos escuchando, Gal

Coração Vagabundo

Baby

Meu nome é Gal

Aquarela do Brasil

Festa du interior

Tema de amor de Gabriela

Chuva de prata

Um dia de domingo

ForÇa Estranha

Lindeza

La voz infinitamente entrañable de Gal Costa empezaba a hacerse oír junto a la de Caetano Veloso, en el disco “Domingo”, cuando corría el año 1967, y esta canción se instalaba para siempre en la memoria colectiva de los amantes de la música.Gal Costa participó del disco “Tropicália: ou Panis et Circencis” (1968) con la canción “Baby””, que al año siguiente, fue incluida en su primer álbum solista, “Gal Costa”. Allí se revelan los principios del Tropicalismo a la perfección, no sólo en su vestuario caótico y llamativo sino también en su voz, capaz de pasar del tono suave de la bossa a un timbre más encendido y estridenteGal se presenta en esta canción de su disco “Gal Tropical” (1979):Mi nombre es Gal, tengo 24 años/ Nací en Barra Avenida, Bahía/Cada día sueño a alguien para mí/Creo en Dios, me gustan los bailes, las películas/Admiro a Caetano, Gil, Roberto, Erasmo/Macalé, Paulinho da Viola, Lanny/… mientras su voz y la guitarra se amalgaman en un diálogo sonoro de ida y vuelta; las cuerdas vocales de la cantante son un instrumento tan eléctrico como la guitarra que le habla.Pocas cosas más brasileras que esta canción, que data del año 1939, y que nos pinta a ese país de cuerpo entero, en la creación del compositor Ary Barroso. Y lo es aún más en la voz de Gal Costa, que la graba en su disco homónimo, a comienzos de los años 80.Una de las canciones del disco “Fantasía” (1981) que le dieron a Gal Costa altísimas dosis de reconocimiento. Con su fiesta del interior, extendió el dominio de su popularidad como artista, y corrió los límites de la fiesta y la alegría que puede proporcionar una canción.Esta canción incluida en el disco de la banda sonora de la película Gabriela (1983) nos transporta a esas tardes de verano y a ese amor descalzo y genuino entre sus protagonistas Sonia Braga y Marcelo Mastroianni. Gal Costa nos llega al alma con su voz que viaja montada en los acordes de Carlos Jobim: “Acércate, bello joven/ acércate, mi rayo de sol/ que mi casa es un oscuro desierto/ pero contigo está llena de sol”, canta Gal y se siente amanecer.Gira el disco “Profana”, de 1984, suena la voz de Gal Costa, y parece que una lluvia de plata cae sobre cada estrofa. El amor brilla romántico y perfecto, y es la canción misma la que se configura como resguardo de la lluvia.Gal le canta a la sencillez de un amor despojado de todo artificio. El amor que se sueña compartido como un mismo aire, una misma risa, en la calma de un día de domingo. Corre el año 1985, y la canción comienza entonces su destino de clásico.Así como Caetano expresa en la letra de esta canción cuál es la fuerza extraña que lo llevó a cantar, Gal nos la hace sentir de una forma que va más allá de las palabras. Hace un año atrás, ambos artistas coincidieron en un programa de T.V. brasilero, en el que ella interpretó esta canción frente a él, quien no pudo contener lágrimas de emoción al escucharla.La pluma de Caetano Veloso en la voz de Gal: “Cosa linda/te quiero para siempre/para tenerte ahora, un día y para siempre/una alegría para siempre”.Para siempre, Gal, te seguimos escuchando.