El Grupo de Puebla se reunirá para impulsar una nueva agenda progresista en la región

El Grupo de Puebla se reunirá en Santa Marta para analizar la integración de la región

El Grupo de Puebla celebrará este jueves y viernes en Colombia el octavo encuentro de este foro, al que fueron convocados más de 100 líderes de América Latina, el Caribe y Europa para trabajar en una nueva agenda progresista para la región.

"El objetivo es profundizar la acción de integración", dijo Enríquez-Ominami.

La reunión, la octava que celebra este espacio desde su fundación en 2019, pero la cuarta presencial, tendrá lugar en la localidad caribeña de Santa Marta, donde también participarán miembros del Grupo Parlamentario Iberoamericano y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), brazos legislativo y judicial del foro.-presidentes, exmandatarios, ministros, parlamentarios, juristas, académicos y observadores- asistan a la convocatoria parael excandidato presidencial chileno y fundador del Grupo de Puebla,Entre los asistentes confirmados, destacan cinco ex jefes de Estado: la brasileñaTambién participarán del evento en forma telemática el presidente de Argentina,mientras se espera que el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envíe un video, precisó Ominami.Esta edición contará, asimismo, con la asistencia de los, entre otros.La elección de Colombia como sede de este encuentro no fue casual.Estamos muy vinculados y queremos dar una señal porque creemos que estos procesos democráticos hay que acompañarlos", explicó Enríquez-Ominami.El tema principal de esta cita serátrabajada por este espacio en los últimos tres años.No obstante, será abordada desde tres ejes principales "no contradictorios": la necesidad de armonizar la decena de organismos subregionales existentes, como el Mercosur o la Comunidad Andina, el fortalecimiento de la institucionalidad de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la reconstrucción de un mecanismo similar a Unasur., planteó el político chileno, quien destacó el rol protagonista que tuvieron los integrantes del foro en los procesos democráticos de cada país.Además, se tratarán en mesas de trabajo las relaciones de la región con la Unión Europea, por un lado, y con China, por el otro, en una sesión que contará con la presencia de una delegación "del más alto nivel" proveniente del gigante asiático, agregó.También se analizarán los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y habrá una mesa sobre la coyuntura latinoamericana, en la que se plantearán temas a corto y largo plazo, como el cambio climático y el impacto de la inflación.Todas estas reflexiones quedarán reflejadas en una declaración final que será presentada a la prensa el viernes a las 13 horas (15 en la Argentina)., manifestó el también coordinador de este espacio y concluyó:El Grupo de Puebla, fundado en la ciudad homónima mexicana en julio de 2019, cuenta entre sus filas con los presidentes de la Argentina, Bolivia, y próximamente con el de Brasil, además de incluir a 12 exjefes de Estado, como el uruguayo José Mujica, el ecuatoriano Rafael Correa, el hondureño Manuel Zelaya, el panameño Martín Torrijos y el paraguayo Fernando Lugo.Durante estos años, el foro buscó ser un actor propositivo y proactivo en la defensa de los derechos humanos, al reunir voluntades de grandes líderes para pensar y actuar en concordancia con la nueva comunidad internacional y los nuevos desafíos que urgen en materias como el cambio climático, la desigualdad, la hambruna, y la crisis económica, social y política.