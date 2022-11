El Tren del Valle une la terminal de ómnibus y el aeropuerto en Neuquén

Foto: David Sánchez.

Foto: David Sánchez.

Foto: David Sánchez.

Neuquén se convirtió este miércoles en la única ciudad del país en la cual el tren, como medio masivo de transporte público de pasajeros, une el centro con la terminal de ómnibus y el aeropuerto, a partir de la inauguración de dos nuevos apeaderos ferroviarios.El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y al intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, realizaron la ceremonia inaugural de los nuevos apeaderos.El jefe comunal agradeció a Marinucci; al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y a las autoridades nacionales “por haber tomado esta decisión histórica”.Recordó que, tras asumir en 2019, viajó a Buenos Aires a solicitar la ampliación del Tren del Valle y “los funcionarios anteriores dijeron que era imposible"."Luego, Martín (Marinucci) nos recibió a Omar (Gutiérrez) y a mí, le planteamos la necesidad de tener este transporte público esencial y, en esta política que lleva adelante con entereza y una visión federal, entendiendo que los pueblos del interior tienen las mismas oportunidades que la capital,”, contó GaidoTambién señaló que “hace treinta años que muchos funcionarios municipales y nacionales no pudieron resolver esto, y hoy es palabra cumplida: devolverle el tren a los vecinos y a los estudiantes con el boleto gratuito”.Por su parte, Marinucci sostuvo que estos apeaderos "no sólo garantizan el traslado para esparcimiento, para trabajar, sino que también el desarrollo productivo, comercial y cultural en todas las regiones"."Nuestro diagrama es el que podemos prestar y garantizar los servicios: hemos trabajado en amoldar los horarios en virtud de los que mayor demanda tenían, pero en cuanto tengamos mayor disponibilidad en términos de unidades vamos a estar aumentando la frecuencia", expresó el funcionario nacional.Asimismo, sostuvo que “independientemente del espacio político del que uno sea parte tengo el convencimiento de que hay que seguir el camino que nos marcó el presidente en marzo de 2020, que es la expansión y desarrollo del sistema ferroviario".afirmó Marinucci.A su turno, el gobernador manifestó que "después de 30 años, Mariano (Gaido) lo logró, esto es un verdadero hito en la historia de esta capital”“Hoy estamos honrando a Mario Meoni (ex Ministro de Transporte de la Nación) que cuando nos recibió dijo sí al tren", añadió Gutiérrez.El Tren del Valle tiene una capacidad de 140 pasajeros sentados, sistemas de seguridad de última generación, calefacción, aire acondicionado y butacas reclinables con cinturones de seguridad instalados.