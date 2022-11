El Bitcoin marcó un nuevo mínimo desde 2020, en medio del desplome generalizado de las criptomonedas

Investigan en EEUU a FTX, la plataforma que ocasionó el desplome

Las autoridades bursátiles estadounidenses llevan adelante una investigación sobre la plataforma FTX, tras la corrida cripto desatada en los últimos días que disparó un fenomenal desplome en el valor del bitcoin y otras criptomonedas.



La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos se encuentran investigando a la firma y analizan si manejaron de forma correcta los fondos de sus clientes.



Del mismo modo, ambos órganos gubernamentales se encuentran explorando los vínculos de FTX con otras firmas del imperio del multimillonario Sam Bankman-Fried, fundador y CEO de la plataforma, según informó la agencia de noticias Bloomberg.



Días atrás FTX cayó en una corrida masiva por parte de sus usuarios tras una crisis de confianza.



La misma se sembró luego de que medios especializados difundieran la semana pasada que Alameda Research, empresa de préstamos de riesgo de la que Bankman-Fried es propietario, tenía la mayor parte de sus activos en FTT, el token nativo de FTX, con el que se recompensa a sus usuarios por permanecer y operar en la plataforma.



Esto, el mercado lo tomó como una evidencia de una gran fragilidad ante cambios en su precio.



El token FTT, que el domingo pasado cotizaba en torno a los US$ 24, cayó más de 78% desde entonces y este miércoles cotiza solo a US$ 3,92.



Tras la corrida en la plataforma –que fue de alrededor de US$ 430 millones en bitcoins en cuatro días- y en el marco de una jornada negra donde las criptomonedas cayeron en niveles que no se observaban desde mayo pasado, Changpeng Zhao, CEO y fundador de Binance, el principal exchange de criptomonedas del mundo, anunció ayer la adquisición de FTX.



Binance señaló que el acuerdo se produjo en medio de "una importante crisis de liquidez" que sufrió FTX y que en ese marco la firma solicitó su ayuda.



"Para proteger a los usuarios, firmamos una LOI no vinculante, con la intención de adquirir FTX.com y ayudar a cubrir la crisis de liquidez", dijo Zhao en un tuit.



Sin embargo, la adquisición aun no fue completada y por el momento se reduce a una carta de intención, por lo que, según los analistas, existe el riesgo de que Binance retire la oferta de detectarse más irregularidades.



Según señalaron ejecutivos de Binance, la diferencia entre los pasivos y los activos de FTX sería mayor a los US$ 6 mil millones.



Pese a haber comenzado meses atrás, la investigación del Gobierno estadounidense a la empresa de Bankam-Fried se vincula a la reciente crisis de liquidez y busca averiguar los vínculos entre la subsidiaria estadounidense de FTX y Alameda Research.