El acuerdo de intercambio de información tributaria con EEUU se firmará “este mes”

Foto: Alejandro Santa Cruz.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, adelantó que el nuevo acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos se firmará durante el transcurso de “este mes”.Castagneto afirmó, en declaraciones a Radio 10, queLa propuesta comprende un intercambio automático de información tributaria entre la AFIP y su homóloga estadounidense, la Internal Revenue Service (IRS), que permitiría identificar depósitos de ciudadanos argentinos en aquel país que evaden impuestos nacionales, para poder avanzar luego con el cobro de los gravámenes correspondientes.En ese sentido, el funcionario consideró que, con su puesta en marcha, “va a haber un antes y un después” y dijo que “todos los países del mundo están en el mismo tema respecto al cruce de información” fiscal.Sobre la importancia de la iniciativa,En base a previsiones no oficiales, la medida permitiría al organismo recaudador ampliar su base impositiva sobre un patrimonio de, al menos, esa cuantiosa suma de dinero (US$ 100.000 millones) que se estima que se encuentra en el país del Norte sin haber sido declarada en Argentina.El entendimiento será rubricado por el ministro de Economía, Sergio Massa, según lo expresado por el titular de AFIP.En la primera de las dos giras por Estados Unidos que realizó desde que es ministro, Massa mantuvo reuniones con distintas autoridades por este tema, entre las que se destacó el encuentro con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y uno de sus principales funcionarios, David Lipton.en septiembre pasado durante una conferencia de prensa que brindó en Washington."El Tesoro (de los Estados Unidos) vio con buenos ojos porque, imagino, a sus autoridades no les debe generar mucho agrado que, de alguna manera, el sistema financiero de Estados Unidos funcione como guarida fiscal de aquellos que evaden impuestos en Argentina", dijo Massa en esa oportunidad.Ambos países ya tienen un acuerdo de intercambio, que fue firmado en diciembre del 2016 y entró en vigencia el 1 de enero de 2018, y funciona "a requerimiento" de las contrapartes.En el marco de la mencionada gira de Massa, el embajador Jorge Argüello, explicó que “a fines de 2016 se celebró un acuerdo entre la AFIP y el Departamento del Tesoro en materia tributaria, con el objeto de intercambiar información relevante para la aplicación de las leyes nacionales de los dos países. Ese acuerdo, que ya está operativo, le permite a la Argentina solicitar datos sobre personas para investigar situaciones de evasión fiscal”, explicó.Y amplió que “la diferencia entre el acuerdo vigente -que tiene un funcionamiento muy lento- y lo que se está proponiendo, apelando al artículo 6 del entendimiento de 2016, es el intercambio automático de información sobre todos los impuestos administrados por la AFIP”.En efecto, el mencionado artículo 6 ya prevé el intercambio de información entre ambos países en forma automática pero, como mencionó Argüello, las negociaciones actuales apuntan a generar un compromiso real y a nivel gubernamental para su efectivo funcionamiento. La idea también es que la herramienta sea ágil y rápida.