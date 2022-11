Correa, a favor de la suma fija y "todo lo que mejore la situación" de los trabajadores

"Cualquier bono, paritaria, suma fija y todo lo que mejore la situación del bolsillo del pueblo trabajador tiene que ser bienvenido. Tenemos que tener un criterio solidario con todos los trabajadores y trabajadoras que cobran el mínimo, vital y móvil y que le vendría bárbaro"

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sostuvo este miércoles que "todo lo que mejore la situación" de los trabajadores "es bienvenido" y se manifestó a favor del otorgamiento de una suma fija."Cualquier bono, paritaria, suma fija y todo lo que mejore la situación del bolsillo del pueblo trabajador tiene que ser bienvenido. Tenemos que tener un criterio solidario con todos los trabajadores y trabajadoras que cobran el mínimo, vital y móvil y que le vendría bárbaro", afirmó el ministro del gobierno de Axel Kicillof en declaraciones a radio AM 750.Asimismo, Correa afirmó que"(El expresidente) Néstor Kirchner retomó la negociación paritaria que habíamos perdido durante 20 años y también insertó una suma fija de 220 pesos en el marco de la negociación paritaria. Quedaba la posibilidad de que la suma fija se distribuya en 8 cuotas de 28 pesos. Néstor demostró con ese decreto que la suma fija no es contradictoria con las paritarias", recordó.Además, el ministro consideró quePor otra parte, Correa sostuvo que estamos ante "una monarquía judicial" y criticó que la justicia "no se aggiornó" desde el regreso de la democracia en 1983 hasta la fecha."Son los aliados estratégicos de una oligarquía criolla que avanza en contra del sistema democrático, pretende precarizarlo y lima a un gobierno nacional popular y peronista. Es parte de una estrategia de avanzada de odio de la oposición", completó.