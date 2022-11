Alerta roja: lesiones y el calendario europeo en el ojo de la tormenta camino al Mundial

Lo Celso, afuera del Mundial y una dolorosa baja /Foto: AFP

Sadio Mané, la figura del Bayern Munich que fue excluído de la lista mundialista/Foto: AFP

Timo Werner quedó marginado de Alemania por una lesión /Foto: AFP

El Mundial de Qatar sigue sufriendo bajas de renombre ya que a la ausencia de Giovani Lo Celso, figura del seleccionado argentino, se sumó la posible caída de Sadio Mané, estrella de Senegal que aumenta la lista cuando todavía quedan partidos por disputarse en las principales de ligas de Europa.A once días del puntapié inicial de la 22da. edición de la Copa del Mundo de la FIFA, los focos siguen centrados en las estrellas que se perderán la máxima cita como consecuencia de un exigente y apretado calendario europeo que tendrá competencia hasta el próximo domingo 13, un día antes de la fecha límite para la entrega de la lista de convocados.La lista que encabezaron los franceses Paul Pogba y N'Golo Kanté, claves en la conquista del trofeo en Rusia 2018; el goleador alemán Timo Werner; el mediocampista neerlandés Georginio Wijnaldum; y el delantero portugués Diogo Jota, sigue creciendo día a día.Argentina sufrió un duro golpe con la baja confirmada de Giovani Lo Celso, una pieza clave del equipo, que finalmente será operado en los próximos días de un desprendimiento muscular en la parte posterior de la pierna derecha.A última hora del miércoles, en medio de un partido de la fecha 14 de las 34 que tiene la Bundesliga, la excluyente estrella de Senegal, Sadio Mané, estuvo menos de 20 minutos en el campo de juego y fue reemplazado por una molestia en la pierna derecha.Bayern Múnich, ganador de las últimas nueve ligas, confirmó hoy que Mané sufrió una lesión en la cabeza del peroné pero no detalló plazos de recuperación.El prestigioso diario L'Equipe, que a mediados de octubre reconoció en la gala del Balón de Oro a Mané con el premio Sócrates por su compromiso social, se adelantó al asegurar que dicha lesión no le iba a permitir al futbolista disputar su segundo Mundial.Francia, defensor del título, no solo perdió a dos titulares con Pogba y Kanté sino que también espera por la recuperación de los defensores Raphael Varane y Presnel Kimpembe y del delantero Karim Benzema, ganador del último Balón de Oro.Uruguay también sufre que el defensor Ronald Araújo avanza con la recuperación de la grave lesión muscular que tiene desde septiembre pero es poco probable que pueda sumar minutos pese a la intención de acompañar al plantel en Qatar.A esto se sumó que Edinson Cavani arrastra una molestia en el tobillo que lo marginó de los últimos dos partidos de Valencia.Alemania, tetracampeón del Mundo, perdió a su goleador Timo Werner y en las últimas horas también se lesionó una variante ofensiva como Lukas Nmecha, de Wolfsburgo.Además, el polifuncional mediocampista Thomas Müller llega averiado dado que en el último mes apenas sumó 70 minutos con Bayern Múnich.Inglaterra no podrá contar con el defensor Reece James, de Chelsea, quien admitió estar "devastado" por la lesión en la rodilla que lo marginó del Mundial.En la zona defensiva, el DT Gareth Southgate también perdió a Ben Chilwell y tiene en duda a Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold y al volante Kalvin Philips, quien brilló con Marcelo Bielsa en Leeds y hoy es dirigido por Josep Guardiola en Manchester City.Brasil presentó su lista de 26 futbolistas con nueve delanteros de gala pero Tite también tuvo que descartar por lesión a Philippe Coutinho, un habitual en sus convocatorias y protagonista de uno de los pases más caros de la historia del fútbol cuando pasó de Liverpool a Barcelona.En Bélgica, el entrenador español Roberto Martínez ya avisó que aguardará al delantero Romelu Lukaku solo si podrá disputar alguno de los tres partidos de la fase de grupos. "Si no puede, no será seleccionado", aseguró.Gerardo Martino, entrenador de México, tuvo que descartar a una de sus principales armas de ataque ya que Jesús "Tecatito" Corona no llegó a recuperarse de una grave lesión y hasta último momento espera por Raúl Jiménez.Estados Unidos no tendrá a uno de sus principales defensores ya que Chris Richards, jugador de Crystal Palace, anunció que no llegará en condiciones.Y Canadá, que vuelve a la Copa del Mundo después de México 1986, recibirá a su máxima figura Alphonso Davies sin ritmo futbolístico por una lesión muscular que sufrió en Bayern Múnich y ya bajó a su arquero suplente, Maxime Crepeau, recientemente operado por una fractura.Las principales ligas europeas tuvieron partidos durante la semana y recién el próximo fin de semana, después de los respectivos compromisos, liberarán a los futbolistas convocados.Por este motivo, muchos seleccionadores aguardarán hasta la fecha límite del lunes 14 para entregar la lista oficial de 26 futbolistas a la FIFA.