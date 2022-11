Cinco curiosidades de Coldplay, la banda del momento en Argentina

Con sus 10 conciertos en el estadio de River, la banda británica Coldplay, una de las mejores agrupaciones de la historia según los especialistas, se transformó además en la banda del momento en Argentina. Pero también es un cuarteto lleno de curiosidades, como estas cinco a continuación.





Una banda récord

El nombre de la banda fue un “préstamo”

La extraña conexión con Soda Stereo

Los espectadores argentinos, los más honestos de Latinoamérica

Chris Martin, un hombre enamorado

Con estos 10 de octubre-noviembre, Coldplay se convirtió en la banda con más conciertos consecutivos en el estadio de River (el escenario más grande en Argentina). Así, superaron a Roger Waters en 2012 (9) y se colocaron muy por delante de Soda Stereo en 2007 (6) y de los Rolling Stones en 1995 (5). Sin embargo, están segundos de los Stones en shows totales en ese estadio, ya que sus Majestades Satánicas hicieron 12, repartidos entre 1995, 1998 y 2006. En esta sumatoria general, para Coldplay habría uno más, de 2010, en el marco de la gira Viva la vida. Y el propio Waters también llega a los 11, al sumarse las dos presentaciones de 2007 (The Dark Side of the Moon) y cinco años después, las 9 de The Wall Live.La tabla de posiciones de artistas internacionales con más fechas en Nuñez la cierran Madonna con 8 (1993, 2008 y 2012), Kiss con 6 (entre 1994 y 2012) y dos con 5: AC/DC (dos en 1996 y tres en 2009) y U2 (tres en 1998 y dos en 2006).En el plano local, claro, el ganador es Soda Stereo, con 6 actuaciones. El 20 de septiembre de 1997, en forma de despedida, y en 2007, para la gira Me verás volver, con 5 más.Coldplay está integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Pero el nombre llevó su tiempo. A Champion se le ocurrió “Starfish” como la primera palabra que se le vino a la cabeza, apurado por un productor, pero a los demás no los terminaba de convencer. Chris y Jonny decidieron pedirle a su amigo Tim Crompton, quien había bautizado a su propia banda con el nombre de “Cold Play”, que les permitiera usar ese nombre. Acaso fue el préstamo más redituable de este siglo. Una vez bautizados, decidieron convertirse en una democracia: los ingresos son repartidos en partes iguales. Pero atención: si alguno consume drogas duras, resulta expulsado. Los Coldplay donan el 10% de sus ganancias a “causas ambientales y de conciencia social”. Atención: Martin anunció a la BBC que en 2025 dejarán de grabar discos y se dedicarán solo a las giras. Una forma de decir adiós.De gira por México, en 2016, Chris Martin sorprendió a propios y extraños. Le preguntaron cuál era la canción más “representativa de Latinoamérica” y respondió “De música ligera”, el hit de Soda Stereo. Pero no quedó ahí: versionó ese tema en las presentaciones que hizo en Argentina, ese año. Al parecer, el polista Nacho Figueras, amigo de Martin, fue quien le acercó la discografía de la banda argentina. La consecuencia feliz fue la presencia de Charly Alberti y Zeta Bosio en el show del lunes 7, para hacer nuevamente “De música ligera” y sumarle otro hit: “Persiana americana”. ¿Queda acá el vínculo-Soda? Para nada: durante su prolongada estadía en el país, el cantante se tatuó “gracias totales”, la emblemática frase de Gustavo Cerati al despedirse del público.Es que la Argentina lideró el ranking del continente con mayor porcentaje de retornos de las famosas pulseras luminosas, que se entregan al ingresar, y son parte del espectáculo visual de los británicos, con un 94% de retorno de las mismas. El segundo puesto lo ocupó Santiago de Chile, con un 86%, seguido de Bogotá (85%) y Lima (82%).Tan enamorado, que Dakota Johnson (la hija de Don Johnson, el recordado policía de la serie ochentosa División Miami) vino a acompañarlo a Buenos Aires. Están juntos desde hace 5 años y al parecer son inseparables. Dakota es la actriz de 50 sombras de Grey, y se mostró de muy buen humor en el país. Martin en 2015 había terminado una relación de 10 años con otra actriz, Gwyneth Paltrow, con quien tuvo dos hijos, Apple y Moses. “Estuve un año deprimido tras la separación”, confesó el cantante. Ahora se lo ve mucho mejor.