El Gabinete analizó la gira del Presidente, el fallo de la Corte y la política social

La gira por Francia e Indonesia que comienza esta noche el presidente Alberto Fernández, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la designación del senador Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura y el reordenamiento de la asistencia social para transformarla en empleo fueron losEl encuentro ministerial se inició a las 9,20, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y luego se sumó el Presidente -por 15 minutos- y finalizó a las 10,50.Manzur, en la conferencia de prensa posterior, remarcó que el GabineteTambién se discutió en cómo "potenciar" los programas y las obras que "impacten positivamente" en la vida de los argentinos."En el Gabinete nos enfocamos puntualmente en la gestión. Entre ellos hubo un encuentro de suma trascendencia regional con impacto global como es la firma de un convenio que las provincias suscribieron con empresas de Israel para el manejo del agua", contó el funcionario.Al respecto, ManzurA su vez, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, sostuvo -ante una consulta- que "la ley vigente" es la que mantiene las PASO" para el proceso electoral del año próximo, y admitió que "hay discusiones en el Parlamento y las fuerzas políticas" sobre mantenerlas o no."Bienvenida toda opinión. Permanentemente el Ministerio del Interior recibe inquietudes" al respecto, aseguró De Pedro en rueda de prensa tras la reunión de Gabinete.Al ser consultado sobre críticas en relación a la marcha del Gobierno, el ministro declinó de hacer "comentarios sobre algo" que no escuchó., aseguró el titular de la cartera de Interior.En tanto, Manzur, quien condujo la mayor parte del encuentro de ministros que se desarrolló en el Salón Eva Perón, afirmó que el Gobierno nacional "no está de acuerdo con el fallo" de la Corte Suprema de Justicia que revocó este martes la designación del senador oficialista Martín Doñate como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura. , remarcó Manzur en la conferencia de prensa.Sobre este tema, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien también participó de la conferencia, apuntó que "faltan pocos días para que se venza el mandato" de ese cargo en disputa que el máximo tribunal determinó que le correspondía al senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez.Para el funcionario, "pareciera ser una expresión en abstracto" por parte de la Corte que, de esta manera, "se mete en un tema de los legisladores", como es la facultad de designar los representantes ante el Consejo de la Magistratura.Asimismo, Manzur informó que el presidente Fernández definirá este miércoles, previo a su viaje a Francia e Indonesia, si prorroga las sesiones ordinarias del Congreso hasta fin de año.El jefe de Gabinete también señaló que el jefe de Estado expuso sobre la gira internacional que inicia este miércoles por París e isla de Bali. Al respecto, fuentes oficiales dijeron a TélamPor su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz -quien también participó de la conferencia de prensa-, destacó que siempre está "abierta al diálogo" con los movimientos sociales, en la previa del encuentro que mantendrá este miércoles con las agrupaciones que integran la denominada Unidad Piquetera (UP). "Antes de exponer a familias en la avenida 9 de Julio, esta ministra está siempre abierta al diálogo, pero esto no quiere decir que con una amenaza de acampe vamos a dar vuelta una decisión presidencial", dijo la funcionaria, en relación al programa Potenciar Trabajo.Y en ese sentido, agregó: "Venimos trabajando con un fuerte diálogo sobre todos los sectores que ven con muy buenos ojos la etapa que viene del Potenciar Trabajo, que es un programa que creció a un nivel de 1.300.000 titulares".Asimismo, apuntó que "claramente un sector, el de Unidad Piquetera, que integran sectores de izquierda, vienen planteando que van a hacer un acampe el día de mañana, en principio porque entienden que esta ministra no estaba dispuesta al diálogo" y explicó que laEn ese aspecto, la funcionaria expresó que "venimos viendo de qué manera, Argentina, que tiene dificultades pero entró en un sendero de crecimiento, alienta permanentemente la búsqueda de trabajo registrado"."Para nosotros es claro lograr el objetivo del trabajo registrado", enfatizó la titula de la cartera de Desarrollo Social.En ese camino, Tolosa Paz invitó a "todos los movimientos sociales, pertenezcan a la ideología que pertenezcan, a poder sentarse en el Ministerio a construir una Argentina del trabajo y la producción" y remarcó que "ése es el proyecto político que hoy encarnan Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández)".Participaron también del encuentro los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Justicia, Martín Soria; de Transporte, Alexis Guerrera; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.Asimismo, los de Turismo y Deportes, Matías Lammens; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y las ministras de Trabajo, Kelly Olmos; y de Salud, Carla Vizzotti.Asimismo, estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont."Monitoreamos las políticas públicas en el país. Vamos a potenciar los programas y las obras que impacten positivamente en la vida de todas y todos", escribió al final Manzur, en su cuenta de Twitter.