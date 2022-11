Los tres pilares de las políticas de cuidado

Esta semana transcurre en la Ciudad de Buenos Aires la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y, como es tradición en estas conferencias, el día anterior a la inauguración se realizó el llamadoen el Espacio de la Memoria.Desde elparticipamos, con la compañera Beatriz Mirkin, vicepresidenta de nuestra obra social y senadora nacional (MC) desde que empezaron a formarse las comisiones de organización, hace ya varios meses, y para la realización del foro nuestras compañeras de todas las provincias se anotaron para llevar a ese debate un punto de vista original, en cuanto a que las amas de casa trabajan yConcurrimos a participar de los talleres sobre cuidado, sobre trabajo remunerado y no remunerado, y en esos talleres pudimos expresar una demanda que viene desde nuestra historia en aquella expresión de Evita:, tanto que nadie dirá que no es justo asignar un ingreso para la mujer cuando forma una familia.Más allá de los sesgos ideológicos y políticos que tuviera la convocatoria misma del foro, y más allá de saber que la mayoría de las organizaciones que concurren no tiene oportunidad de aportar al documento final estos eventos, ya que los documentos que se presentan llegan a la jornada ya elaborados, lo enriquecedor es principalmente que la participación de centenares de mujeres en los talleres de discusión sobre organización social del cuidado, el cuidado de la casa común, políticas de cuidado y trabajo remunerado y no remunerado, formal e informal, nos desafiaba a proponer algunos ejes que sin intervenir en cuestiones puntuales o sectoriales, atraviesan la mayoría de lasPlanteamos en primer lugar que el cuidado es trabajo y es amor, que las políticas de cuidado deben partir de la realidad y que, cualquiera sea además otra actividad que se desempeñe.Proponemos que las políticas de cuidado se basen en: primero, remunerando a quienes la realizan en cada hogar y organizaciones de la comunidad. Para ello: salario y jubilación para las amas de casa. Con mucha satisfacción encontramos en la mayoría de los debates de los talleres un eco positivo a estas demandas. El segundo pilar es la, donde los varones deben asumir las que les corresponde. El tercer pilar es el. En tal sentido recordamos la lucha de más de 20 años por la conformación de un registro federal de deudores alimentarios, la incorporación de la atención por violencia familiar y de género al Programa Médico Obligatorio de obras sociales y prepagas, hoy convertido en la ley 27696 por impulso de la senadora Alejandra Vigo y el apoyo unánime de los senadores de la Nación Y también, las Encuestas nacionales de Uso del Tiempo ley 27532 (que contribuyen al logro de los puntos 1 y 2), iniciativa de la Senadora (MC) Beatriz Mirkin.Finalmente, el pasado 7 de noviembre, como cada día de los últimos 39 años, reivindicamos que en la Patria de Perón y Evita, los derechos laborales, sociales y económicos tienen que ser respetados.: salario, jubilación, sindicato y obra social. Porque como decía Evita, de qué valdría un movimiento femenino sin justicia social.* Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina