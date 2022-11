Paredes vuelve a estar a disposición en Juventus y Di María jugará 30 minutos

D María y Paredes se recuperan de sus lesiones de cara a Qatar 2022.

El mediocampista del seleccionado argentino Leandro Paredes, ausente por lesión desde el pasado 22 de octubre, volverá a estar a disposición del cuerpo técnico de Juventus para el partido del jueves ante Hellas Verona, mientras que Ángel Di María -otro integrante del combinado mundialista- sumará 30 minutos, según informó este miércoles el entrenador Massimiliano Allegri.Paredes superó una lesión en el isquiotibial del muslo izquierdo y estará entre los convocados para viajar a Verona para el partido de del jueves por la Serie A.El ex Boca Juniors se lesionó en un entrenamiento el pasado 22 de octubre y se perdió los últimos cuatro partidos del club más ganador de Italia, que está quinto a trece puntos del líder Napoli.Allegri informó en la habitual conferencia de prensa previa a los partidos que Paredes estará a disposición pero no confirmó si sumará minutos.En cambio, el DT italiano adelantó que Di María volverá a ser suplente pero esta vez jugará "treinta minutos", a diferencia de los diez que completó el domingo en el clásico contra Inter.Después de visitar a Hellas Verona, Juventus recibirá a Lazio en Turín por la última fecha antes del receso por la Copa del Mundo.El delantero Lautaro Martínez, figura del seleccionado argentino que se apresta para el Mundial de Qatar, fue apercibido este miércoles por su club, el Inter de Italia, debido a que fue captado en un local bailable en la madrugada del lunes luego de la derrota en el clásico ante la Juventus por 2-0 del fin de semana por la Serie A.En ese contexto, según lo reveló el periódico italiano Tuttosport, en el Inter "no cayó nada bien" que el goleador nacido en Bahía Blanca fuera a bailar el lunes en los festejos del cumpleaños de su mujer Agustina Gandolfo "el día después de la derrota ante la Juventus".La publicación de algunas fotos aparecidas en la cuenta de Instagram de la esposa del delantero argentino provocaron "las molestias" de la dirigencia del Inter que podría llegar a "multar" al futbolista, señala la publicación.En tanto y tras el partido de este miércoles ante Bologna y el del domingo próximo frente al Atalanta, Martínez será liberado para sumarse al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, quien está en Qatar con miras al inicio de la Copa del Mundo y el debut del martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita.El atacante bahiense convirtió 6 goles en lo que va de la actual temporada y se ubica a dos del nigeriano Víctor Oshimen (Nápoli), máximo anotador de la Serie A con 8 conquistas.Los argentinos Alejandro "Papu" Gómez y Marcos Acuña no estarán en el partido de este miércoles de Sevilla ante Real Sociedad, como local, por sendas molestias.El entrenador santafesino Jorge Sampaoli había dicho el martes en conferencia de prensa que ambos futbolistas terminaron con molestias el clásico del domingo ante Betis y quedaron afuera de la lista de convocados para el partido que comenzará a las 15 de Argentina.El club no dio parte médico pero en el reporte del último entrenamiento consignó que tanto Gómez como Acuña estaban con "diversas molestias".El lateral derecho Gonzalo Montiel tampoco estará a disposición ya que fue expulsado en el clásico andaluz y recibió tres fechas de suspensión.Este será el último compromiso del equipo andaluz por LaLiga española y el domingo tiene un partido por Copa del Rey ante Velarde, de la sexta división española, pero Sampaoli ya adelantó que podría liberar antes a los futbolistas afectados al Mundial de Qatar 2022.En ese caso, Gómez, Acuña y Montiel se podrán sumar antes del fin de semana a la concentración del seleccionado argentino en Qatar.