Un escalofriante video visibiliza el acoso que sufren las mujeres en los videojuegos

"#SwitchVoices. Cambiando el tono del juego", un video que visibiliza la violencia de género en el gaming. Una campaña de la comunidad Women in Games Argentina

Aiko cuenta en el video lo que vive a diario en las partidas. Foto: Women in Games Argentina.

"Cambiando el tono del juego", la campaña de Women in Games Argentina VER VIDEO

Mujeres en videojuegos

✊¡Sumate a #SwitchVoices y contanos tu experiencia! Visibilizando los problemas estamos un paso más cerca de lograr que dejen de suceder.https://t.co/UyvwtWtUH8 — Women in Games AR🎮💪 (@womeningamesAR) November 2, 2022

Por una industria de videojuegos más inclusiva

Un cartel advierte: "Las imágenes contenidas en este video representan situaciones, y luego un trazo escalofriante de realidad. Tres jugadores experimentados usan un modulador de voz femenino y viven en primera persona lo que muchas mujeres sienten cada vez que juegan online y a micrófono abierto.en un mundo donde el gaming no se ejerce solo por diversión, porque también se puede convertir en un trabajo como profesional de esports (deportes electrónicos).El video es parte de la campañadesarrollado por la comunidaden colaboración con la agencia BBDO, que se encuentra disponible en YouTube desde noviembre y busca visibilizar las problemáticas que viven las mujeres en la industria de los videojuegos."Sinceramente te sacan las ganas de jugar, es algo que no querés hacer más. Así que no me quiero ni imaginar a diario tener que vivir una experiencia así", expresó uno de los jugadores que participó de la campaña. "Lo que sentí es frustración, indignación. La verdad es tristísimo", dijo otro.Mientras que un tercero reflexionó: "Querés dar lo mejor, y no se puede. No se puede hacer nada directamente", tras haber participado de la experiencia usando un modulador de voz femenino.Y es que el mundo del gaming sigue siendo un ambiente hóstil, especialmente endonde el solo hecho de que aparezca una voz de mujer la convierte en objeto de abuso constante, advierte la campaña. Una de ellas, citada en el video, refiere al" que le genera hablar en un juego online.La campaña intenta visibilizar una situación que es "denunciada a diario por las jugadoras de todo el mundo, y sobre la que no encuentran respaldo por parte de las compañías de videojuegos y, en la mayoría de ocasiones, ni en la propia comunidad gamer”."Lo que intentamos es dejar en evidencia una problemática que existe desde que existen los juegos en línea, para que todos tomen conciencia de la misma: jugadores, desarrolladores, políticos, medios, etc", expresó a Télam Paula Sifredi, parte de la comisión directiva de Women in Games Argentina."También nos pareció muy interesante el hecho de que. Esta problemática, además de ser un caso de violencia de género, no permite que las mujeres se desarrollen de forma profesional en los E-Sports, ni que puedan pasar un buen rato para desestresarse", apuntó.Entre las problemáticas que enfrentan en la industria citó"Es necesario un cambio a nivel de la sociedad para revertir estas cuestiones, pero con la visibilización y la denuncia de estas acciones, podemos empezar con el cambio".El rol de Women in Games Argentina, en particular, es el de ser una comunidad tanto deque se profesionalizan en la industria, y también de quienes juegan por hobby."Nuestra misión principal es trabajar por una, a partir de varias acciones concretas: visibilizar, educar y crear oportunidades de acceso y trabajo para grupos y minorías tradicionalmente en desventaja", detalló Sifredi.Lo cual también implica "entender y mostrar los distintos roles que se pueden ocupar dentro de la industria, desde el desarrollo y producción de los juegos, a su comercialización, difusión, conservación y estudio como producto cultural".La comunidad también tiene unaque se llama. Allí se se abordan temas, oportunidades y problemas más cercanos a esas edades, creando un ambiente en el que las más jóvenes se pueden sentir cómodas entre un grupo de pares.Cómo empezar a revertir estas problemáticas, para Sifredi el cambio idealmente es a nivel sociedad."Pero para poder comenzar de a poco, las empresas que desarrollan este tipo de videojuegos podrían crear un mejor método de, los clubes de E-Sports podrían abocar a la creación y representación de equipos y competencias mixtas, que se agregue la violencia digital/en videojuegos a la ley de violencia de género, para mencionar algunas".El camino es largo, "pero pequeñas acciones como estas, o como el simple hecho de visibilizar estas cuestiones de forma masiva, puede ayudar a que de a poco las cosas vayan cambiando", concluyó.