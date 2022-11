Karim Benzema no volverá a jugar en el Real Madrid hasta después del Mundial

"No me perderé esto por nada del mundo", aseguró la estrella de Corea del Sur, Son Heung-min

Son Heung-min, máxima figura del seleccionado coreano, confirmó este miércoles que estará en el próximo Mundial de Qatar pese a la lesión que sufrió en la cara, tras asegurar que no se la perdería "por nada del mundo".



"Jugar por tu país en la Copa del Mundo es el sueño de muchos niños y también es el mío. No me perderé esto por nada del mundo", expresó Son en un mensaje publicado en sus redes sociales.



"No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto", agregó el crack de Tottenham, de Inglaterra.



La estrella surcoreana se refirió por primera vez a su presencia en la Copa del Mundo luego de la operación que se realizó para consolidar una fractura alrededor del ojo izquierdo que sufrió con Tottenham durante un partido de Liga de Campeones de Europa, el pasado 1 de noviembre.



"Solo quería tomar un momento para agradecer a todos por los mensajes de apoyo que recibí durante la última semana. Leí muchos de ellos y realmente los aprecio a todos. En un momento difícil recibí mucha fuerza de ustedes", contó la estrella asiática.



Corea del Sur jugará su décima Copa del Mundo consecutiva desde México 1986 y participará del grupo H junto a Uruguay (24/11), Ghana (28/11) y Portugal (2/12).