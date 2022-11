Atacaron a tiros a dos amigos del intendente baleado el domingo en Córdoba

El hospital Iturraspe donde los dos amigos del intendente fueron atacados a balazos y salieron ilesos.

Eran el objetivo

El ataque al intendente

El intendente de San Francisco fue baleado el domingo pasado, perdió un riñón y está en terapia intensiva.

Las detenciones

al que fueron a visitar al jefe comunal baleado y desde una moto les dispararon cuatro veces sin llegar a herirlos, informaron este miércoles fuentes judiciales.El episodio ocurrió en la noche del martes, donde Bernarte se halla internado en terapia intensiva desde el domingo último, cuando fue baleado por otro hombre ya detenido , por lo que ahora se investiga si existe vínculo entre los dos hechos, añadieron los voceros.El fiscal de instrucción de San Francisco Oscar Gieco manifestó a la prensa local que los dos amigos del intendente se encontraban en las escalinatas externas del hospital conversandoEl funcionario judicial precisó al Canal 12 de Córdoba que los motociclistas"Dos disparos impactaron en la escalinata y dos en la pared., afirmó.Es muy extraño porque se trata de dos compañeros de fútbol del intendente que no participan en la política", dijo el fiscal Gieco, quien añadió que los dos amigos habían llegado al hospital para visitar a Bernarte cada uno por su lado y que se encontraron casualmente allí.El sector externo del hospital donde se produjo el ataque está muy cerca de la sala de terapia intensiva donde se encuentra internado el intendente , a quien debieron operar y extraerle un riñón tras ser baleado el domingo., dijo el fiscal al ser consultado sobre si el hecho pudo tener que ver con lo ocurrido con el intendente.En ese sentido, Gieco sostuvo que también se está investigandoya que San Francisco es una ciudad "caliente", que limita con Frontera, Santa Fe.Tras efectuar los disparos,, por lo que la Justicia ordenó peritar las filmaciones de las cámaras de seguridad para tratar de identificarlos.cuando Bernarte se retiraba de un festejo por el Día del Empleado Bancario y, en momentos en que iba a abordar su auto, fue interceptado por un hombre que le disparó con un arma calibre 22, que aún no fue hallada.Por el hechocuya esposa trabaja en la intendencia con Bernarte, dijeron los voceros.Las fuentes dijeron que tras balear al intendente,, cuyo contenido es materia de investigación.El sindicado autor del hecho está detenido y todavía no fue indagado por el delito deaunque su abogado defensor aseguró a Télam que niega haber cometido el ataque.No obstante, de acuerdo a la investigación preliminar, el odontólogo habría sido el autor de los disparos por una cuestión "personal y privada", según manifestó el fiscal Bernardo Alberione, a cargo de la investigación Tras ello, siempre según los voceros,, por lo que fue localizado y detenido cuando regresó a su domicilio.En tanto,el intendente pidió ayuda a unos vecinos, quienes lo trasladaron nuevamente hasta el salón del evento del que se acababa de retirar, donde recibió asistencia hasta que llegó el servicio de emergencia.Mientras era atendido,y a partir de esos datos fue primero detenido Renzo Lucato (27), hijo del odontólogo, quien luego fue liberado.A poco de conocerse el suceso, comenzó a circular la versión que indicaba que el móvil del ataqueEl abogado de Lucato, Gabriel Cornaglia, negó a Télam la existencia de ese vínculo:. Mi cliente lo niega y también dice que no tuvo nada que ver con el ataque".Ahora, tras el nuevo ataque,en pos de establecer si ambos hechos guardan alguna vinculación.